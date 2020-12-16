Повалий нашла способ выжить на 50 тысяч рублей в месяц

https://static.news.ru/photo/5b3883b0-410f-11eb-94b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Таисия Повалий живёт на 50 тысяч рублей в месяц в период пандемии. Исполнительница рассказала, что с начала распространения коронавируса у неё, как и других её коллег, нет концертов. Кроме того, певица поверила год назад сломала ногу и много её времени уходит на реабилитацию.

Помогают родственники. Вся наша родня живет в деревне Шамраевка, откуда мы родом. И вот каждый год к нам от них приезжает грузовик со всевозможными гостинцами. Они привозят и свою картошку, и закрутку, и лук, и свеклу, и морковь, и даже сахар. Потому что у них там есть сахарный завод, — сказала Повалий порталу Sobesednik.ru.

При этом певица отметила, что у неё есть подушка безопасности. И при всех стеснениях она продолжает платить за коммуналку.

Конечно, мы платим за коммунальные услуги. Например, за газ. И так, по мелочи. В месяц стараемся укладываться в пятьдесят тысяч рублей, — подчеркнула певица.

Ранее Сергей Лазарев рассказал о своих убытках из-за пандемии. При этом певец продолжает платить совей команде, писал NEWS.ru.