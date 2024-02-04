«Миллион на сумку»: Марат из «Слова пацана» об отношении к деньгам Актер Минекаев заявил, что не видит смысла в покупке дорогих вещей

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Рузиль Минекаев

Актер Рузиль Минекаев признался, что долгое время мечтал приобрести спорткар Porsche 911 S Turbo. В интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец исполнитель роли Марата в сериале «Слово пацана» подчеркнул, что всегда думал о том, как будет покупать дорогие вещи с появлением собственных денег. Теперь же, как утверждает актер, его ценности изменились.

Хочу Porsche 911 S Turbo. Ну, я всегда хотел себе Porsche — маленькую спортивную быструю машину. Я даже своим друзьям об этом говорил. Я говорю: «Сейчас, пять лет потерпите, я приеду сюда на Porsche». <...> Но сейчас поменялись немножечко ценности, мне нужна квартира, — сказал Минекаев.

По словам актера, на сегодняшний день он не видит смысла в приобретении дорогих брендовых вещей. Он не исключил, что стремление к такого рода тратам связано с комплексами, тогда как богатейшие люди в мире одеваются максимально просто.

Я всегда думал, что стану знаменитым, у меня будут какие-то деньги и я буду одеваться в какие-то брендовые вещи, ходить в ЦУМ, но я не вижу в этом смысла: потратить миллион на сумку, — заключил Минекаев.

Ранее Минекаев также рассказал, что однажды поклонники штурмовали дом его родителей ради фотографии. По словам актера, он приехал к родственникам отдохнуть, однако пережил «кошмар». Из-за таких ситуаций он предпочитает не рассказывать о семье.