«Потому что передержали»: Бузова об отношениях с Батрутдиновым Бузова рассказала, что у нее с Батрутдиновым «ни до чего не дошло»

Певица и телеведущая Ольга Бузова в шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой рассказала, что они с комиком Тимуром Батрутдиновым сейчас просто друзья. По словам артистки, у них с Батрутдиновым была взаимная симпатия, но «так ни до чего и не дошло», «потому что передержали».

Он лапочка, да. Мы с ним хорошие друзья, как выяснилось. Так ни до чего и не дошло. А потому что передержали. Ну конечно, была симпатия же у нас обоюдная, — рассказала Бузова.

Ранее Бузова призналась, что в последнее время ее гонорары заметно упали в сравнении с теми, что она получала в 2015–2018 годы. По словам певицы, ей приходится экономить на шубах, технике, потому что сейчас страна находится в тяжелом положении. Вкладывать деньги она предпочитает прежде всего в творчество.

Ранее Бузова назвала самым дорогим подарком время. Она призналась, что порой жертвует процедурами красоты и даже сном, чтобы провести время с приятным ее сердцу человеком.

Артистка добавила, что с удовольствием принимает ухаживания, и отметила, что является настоящим романтиком, любит подарки и красивые поступки. Она также призналась, что с радостью ходит на свидания, и поблагодарила мужчин, которые оказывают ей знаки внимания.