Потерявший роль Бикович заговорил о скандалах в шоу-бизнесе Бикович заявил, что в мире шоу-бизнеса необходимо создавать скандалы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Милош Бикович

Сербский и российский актер Милош Бикович, которого лишили роли в американском сериале «Белый лотос», заявил, что в шоу-бизнесе необходимо создавать скандалы. Съемки картины от HBO практически переросли в международный скандал: сначала офис телекомпании с требованием убрать Биковича из сериала «атаковали» украинские зрители, после чего к делу подключился МИД Украины, передает Пятый канал.

Это так надо. Надо создавать скандалы, раз ты уже зашел в мир шоу-бизнеса. <...> Я как-то в своем мире: актерском, продюсерском, киношном. В нашем мире как-то живу, — отметил Бикович.

Светский журналист Олег Цуриков считает, что зарубежный западный рынок подвергается очень сильному давлению. Поэтому, по его мнению, HBO было проще убрать одного эпизодического героя, чем «набирать гнев» своих партнеров.

Несмотря на потерю роли в «Белом лотосе», график Биковича расписан на несколько месяцев вперед. Кроме этого, актер пробует себя в новых ролях. В одном сериале он сыграл звезду эстрады, для чего ему пришлось записать в студии несколько хитов. Как заявлял Бикович, он надеется, что его работа обязательно понравится зрителям.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее выразил уверенность, что Биковича ждет много интересных предложений. По его словам, компания HBO, расторгшая контракт с актером, «нанимает кого хочет».