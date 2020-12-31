Потерявшая мужа блогер Екатерина Диденко объяснила траты на новую грудь

https://static.news.ru/photo/513f11a8-4c13-11eb-add7-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Диденко Фото: didenko_news/instagram.com

Жизнь блогера-фармацевта Екатерины Диденко разделилась на «до» и «после» в феврале 2020 года. 28 числа она устроила вечеринку в день своего рождения. Шоу закончилось трагедией — из-за применения сухого льда в бассейне погибли её супруг и двое гостей. Но поведение девушки после инцидента у многих поклонников вызывало недоумение. Им казалось, что вдова просто использует горе для собственной «раскрутки».

Кроме того, аудиторию разозлили некоторые траты — операция по увеличению груди, приобретение машин, изменение внешности, путешествия. Также подписчикам не понравились и новые мужчины в жизни Диденко — блогер Джош, а потом и актёр Влад Черных.

Я искала источники серотонина и дофамина (так называемые гормоны счастья. — NEWS.ru), чтобы жить дальше. Все мои авантюры: новая грудь, изменения во внешности, новый стиль, покупка машин, новые знакомства, путешествия, работа с психологом — всё это было способами борьбы с депрессией, угнетающими мыслями, которые подступали, как только я оставалась одна, — написала Диденко на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Роковая вечеринка произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины, скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Настя Ивлеева вновь пришла в студию программы «Что было дальше?», но на этот раз она заняла место одного из ведущих. Поклонники передачи остались не в восторге от поведения блогера: по их словам, знаменитость повела себя слишком грубо.

Впервые звезда стала участницей шоу несколько месяцев назад, и тогда ей не понравился выпуск из-за якобы недостаточного количества хороших шуток от юмористов. Но это не помешало ей второй раз оказаться в компании комиков.