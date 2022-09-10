«Потеряла берега»: Соседов призвал закрыть бизнес Вайкуле в России Соседов предложил «перекрыть кислород» заработкам Лаймы Вайкуле в России

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов предложил закрыть российский бизнес Лаймы Вайкуле из-за ее открытой антироссийской позиции. Тогда, сказал в беседе с ProZvezd телеведущий, певица может быть и опомнилась бы.

Лайме я бы перекрыл кислород. Лайма обнаглела и потеряла берега. Возомнила себя какой-то европейской певицей. Ты получила успех в России, в Латвии ты никому не нужна, кроме Раймонда Паулса, — сказал Соседов.

Музыкальный критик отметил, что певица до сих пор ведет бизнес в России, несмотря на свое негативное отношение к россиянам.

Лайме вообще надо помолчать. Если она это не умеет, значит, ее надо «прикрыть». Надо дать ей от ворот поворот. Закрыть к черту её бизнес. Закрыть въезд и пусть она чахнет в своей Латвии, выступает в латвийских деревнях для коров и буренок — людей там почти нет, — резюмировал телеведущий.

К слову, добавил Соседов, латвийская артистка — не такая уж и талантливая певица.

Ранее депутат Госдумы РФ от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов направил письмо директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой рассмотреть возможность запрета пересечения российской границы певице Лайме Вайкуле в связи с ее антироссийской позицией. Он напомнил, что 31 июля на концерте в Латвии артистка развернула украинский флаг, «продемонстрировав тем самым свое отношение к спецоперации РФ».