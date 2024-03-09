Потеря паспорта, абьюз, слезы у Малахова: где сейчас певица Юлия Савичева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Савичева

Финалистка «Фабрики звезд» Юлия Савичева сообщила о потере паспорта. Как сейчас живет певица, какой сюрприз она готовит для поклонников, что рассказала о личной жизни, почему эфир у Андрея Малахова довел ее до слез?

Что рассказала Савичева о потере паспорта

Певица сообщила, что потеряла паспорт перед поездкой в Санкт-Петербург, где она выступила на музыкальной премии «Золотой Граммофон» 25 февраля. Об этом Савичева рассказала в видео, опубликованном на ее YouTube-канале 9 марта.

«Я должна была найти свой паспорт. Я перевернула весь дом, но его не нашла. Я его потеряла. Билеты в Питер уже были куплены», — заявила исполнительница.

Савичева добавила, что посетила все возможные инстанции и написала множество заявлений. В итоге у нее на руках оказались бумага об утере официального документа и временное удостоверение.

Какой сюрприз Савичева готовит для поклонников

В конце февраля артистка в своем Telegram-канале анонсировала выпуск товаров под своим брендом и новый студийный альбом.

«Будем делать крутейший мерч в коллабе с одной компанией, даст Бог, если все срастется. Винил тоже на низком старте (подарочные диски в любом случае будут). Посмотрим», — сообщила исполнительница 29 февраля.

Она также рассказала, что в ближайшее время ожидается много эфиров, концертов и дуэт с ее участием. Как оказалось, дуэт певица записала с Григорием Лепсом. Артисты выпустили трек «Любовь оставляет шрамы».

Что рассказала Савичева о романе с абьюзером и личной жизни

В беседе с изданием KP.RU Савичева призналась, что состояла в отношениях с мужчиной, которого она охарактеризовала как абьюзера. Этому роману певица посвятила клип «Не до любви».

«Да, у меня были такие люди в жизни. И судьба показала, что проблема не в них, а во мне. Во-первых, я их сама притягивала. Во-вторых, давала им право себя обижать, чего ни в коем случае нельзя делать», — рассказала артистка.

Сейчас Савичева в браке с музыкантом Александром Аршиновым, с которым они вместе уже 20 лет. Певица поделилась, что есть моменты, в которых решает исключительно супруг. Она не стала уточнять, о чем идет речь, но добавила, что доверяет мужу.

«В семье у нас не совсем матриархат. Все же есть моменты, которые решает исключительно муж, и я ему доверяю в этом плане. А вот в профессии иначе: у меня все музыканты ходят по струнке!» — указала Савичева.

Фото: Социальные сети Юлия Савичева с супругом

Почему эфир Малахова довел Савичеву до слез

Савичева заявила, что ее довели до слез в ходе съемок телепередачи «Привет, Андрей» с ведущим Андреем Малаховым. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале. Эпизод шоу вышел в эфир 10 февраля.

«Эфир получился очень душевный. Я не смогла сдержать слез», — написала Савичева.

Она сопроводила публикацию коротким видеороликом. На представленных кадрах запечатлены артисты и гости эфира «Привет, Андрей», среди которых Савичева. На одном из фрагментов можно увидеть артистку со слезами на глазах.

Где сейчас Савичева

В настоящее время финалистка второго сезона телепроекта «Фабрика звезд» продолжает выступать и выпускать новые песни. Так, 16 марта Савичева выступит в московском заведении «Мумий Тролль Music Bar» на Новом Арбате.

30 марта участница конкурса «Евровидение-2004» вновь приедет в Санкт-Петербург, где даст концерт в клубе «Космонавт». 6 апреля запланировано выступление Савичевой на столичной «Live Арене», где пройдет концерт «Удачные песни» с участием Николая Баскова, Славы, Глюкозы (Натальи Ионовой), Наташи Королевой, Ольги Бузовой и других популярных артистов.

Кроме того, в мае Савичева выступит в Барнауле, Новокузнецке, Кемерово и Омске.

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