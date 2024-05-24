«В глазах потемнело»: Никита Пресняков заявил, что чуть не потерял сознание Сын Орбакайте Пресняков после аттракционов чуть не потерял сознание

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

Никита Пресняков

Музыкант Никита Пресняков пожаловался на плохое самочувствие после посещения парка аттракционов в США, пишет Passion.ru. По информации издания, сын Кристины Орбакайте объяснил, что едва не потерял сознание после катания на горках. По его словам, которые цитирует СМИ, качели были старыми, отчего стало еще страшнее.

В глазах потемнело, чуть сознание не потерял… Никогда такого не было, — поделился Никита.

В парке аттракционов музыкант с друзьями и семьей отметил свое 33-летие. Он сообщал, что попробовал все, даже самые экстремальные развлечения, например американские горки. Никита подчеркнул, что получил «просто заоблачные» ощущения, которые были за гранью восприятия.

Ранее стало известно, что Никита зарабатывает на жизнь в США, перепевая хиты группы «Би-2» и Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в ночных клубах. Билеты на его последнюю вечеринку в Rain Nightclub в Лос-Анджелесе стоили $40 (около 3665 рублей) для мужчин, для женщин вход был бесплатный.

В конце 2023 года Пресняков сообщил подписчикам, что написал музыку для российского сериала «Триггер». Музыкант отметил, что мини-альбом уже доступен в Сети. Ранее он рассказывал, что пробует себя в сфере клипмейкинга.