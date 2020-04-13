Поташев не стал играть в одной команде с Друзем

https://static.news.ru/photo/37aacf62-7daa-11ea-853b-fa163e074e61_660.jpg Максим Поташев Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев отказался играть вместе с Александром Друзем. Об этом журналистам сообщил Илья Бер, экс-главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?».

В феврале 2019 года Бер обвинил Друзя в том, что тот просил его выдать ответы на вопросы в обмен на долю от выигрыша. Друзь подтвердил, что обсуждал сомнительную сделку, однако, по его версии, предложение исходило от Бера. После скандала тот также был отстранён от работы. Позднее Друзь принёс извинения.

Сам Максим Поташев не стал комментировать отношения с коллегой, пишет Meduza. Друзь тоже отказался отвечать на вопросы о конфликте. А в пресс-службе телекомпании «Игра», которая занимается производством «Что? Где? Когда?», заявили, что у Максима Оскаровича есть свои обязанности и он не должен присутствовать на каждой новой игре.

Игра «Что? Где? Когда?» состоялась 12 апреля. Команда Виктора Сиднева в составе Бориса Левина, Александра Друзя, Михаила Дюбы, Инны Семёновой и Леонида Тимофеева проиграла телезрителям со счётом 5:6.

Ранее NEWS.ru писал, что игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский назвал Друзя живым символом программы.