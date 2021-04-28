Потапа и Настю Каменских «застукали» в постели в Мексике

https://static.news.ru/photo/34002992-a839-11eb-941b-96000091f725_660.jpg Фото: kamenskux/instagram.com

Певица Настя Каменских несколько недель отдыхает в Мексике, не забывая снимать собственное реалити-шоу «Девочки рулят». В новом эпизоде звезда поделилась довольно откровенным контентом — исполнительницу «застукали» в постели с мужем — рэпером Потапом. Выпуск опубликован на её YouTube-канале NKoficcial

Девушка специально отправилась в североамериканскую страну для своеобразной перезагрузки: обдумать дальнейшие планы и восстановить силы. Некоторое время она жила на роскошной вилле вместе с подругами и родственниками. А потом в Мексику приехал Потап ради нескольких дней с возлюбленной.

В очередной серии пара устроила романтическое свидание, а после уединилась в спальне. Каменских решила вставить в шоу сцену, где они с Потапом лежат обнажёнными в постели. Фанаты отреагировали на откровенность по-разному. Некоторые посоветовали подобные момент не делать достоянием общественности.

«Настя решила оторваться за все годы, что скрывала отношения. Сцена в постели впечатляет», «За вами трудно наблюдать. Если вы не в купальнике, то без трусов», «Какая жаркая сцена в постели. Хвалю за смелость», написали они.

Накануне отдыхающая в Мексике украинская певица Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram снимки с отдыха. Однако вместо восторженных комментариев подписчики заметили, что девушка вновь пополнела, а её ноги стали похожи на окорочка. На фото Настя предстала в бра оттенка кэмел, а также в ярком цветном парео на бёдрах.

Настя Каменских неоднократно выставляла в социальной сети свои откровенные фото. Девушка подчеркивает, что её красивое тело — «результат позитивных мыслей и настроя». В январе она опубликовала снимки, сделанные во время отдыха на Мальдивах. Тогда поклонники осыпали певицу комплиментами, отметив, что отдых ей пошёл на пользу — она загорела, похудела и стала просто неотразимой.

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