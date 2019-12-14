https://static.news.ru/photo/a78cdb78-1ea9-11ea-8cd4-fa163e074e61_660.jpg Потап и Настя Каменских Фото: potupinastyaf/instagram.com

Украинская певица Настя Каменских и её супруг Алексей Потапенко написали песню для матери исполнительницы.

Лидия Каменских записала песню вместе со своей лучшей подругой Аллой Кудлай. Композиция называется «Подруга».

Мои девушки давно хотели спеть дуэтом, я об этом знала, и воплотила их маленькую мечту в реальность. Радуйте своих близких и родных, — обратилась артистка к поклонникам.

По её словам, семья для неё на первом месте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Каменских рассказала интимные подробности семейной жизни с Потапом. По её словам, они с Потапенко надеются в скором времени стать родителями. Плотный гастрольный график и редкие встречи добавляют в отношения этой звёздной пары пикантности, а вопросы близости они решают даже в неподходящих условиях.