Украинская певица Настя Каменских и её супруг Алексей Потапенко написали песню для матери исполнительницы.
Лидия Каменских записала песню вместе со своей лучшей подругой Аллой Кудлай. Композиция называется «Подруга».
Мои девушки давно хотели спеть дуэтом, я об этом знала, и воплотила их маленькую мечту в реальность. Радуйте своих близких и родных, — обратилась артистка к поклонникам.
По её словам, семья для неё на первом месте.
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Вітаю з прем’єрою - піснею «Подруга» - мою мамулю @lida.kamenskux і хрещену @alla_kudlay_official. слухайте на youtube, посилання у мене в біо, та напишіть в коментарях як вам Мої дівчата давно хотіли заспівати дуетом, я про це знала, і втілила їх маленьку мрію у реальність. Сім’я для мене завжди на першому місці, і бачити вогники у їх очах - безцінно. Радуйте своїх близьких і рідних Ексклюзивна передпрем’єра треку відбулась на «Вечорі прем’єр з Катериною Осадчою» @kosadcha, і дівчата запалили драйвом Тому не пропустіть ефір концерту 25 грудня на @1plus1_ua
Ранее NEWS.ru сообщал, что Каменских рассказала интимные подробности семейной жизни с Потапом. По её словам, они с Потапенко надеются в скором времени стать родителями. Плотный гастрольный график и редкие встречи добавляют в отношения этой звёздной пары пикантности, а вопросы близости они решают даже в неподходящих условиях.
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