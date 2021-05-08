Потап закатил «мармеладную» вечеринку накануне Дня Победы

https://static.news.ru/photo/6ef3cd90-b0d3-11eb-bb87-96000091f725_660.jpg Фото: realpotap/instagram.com

Рэпер Потап (Алексей Потапенко) в преддверии Дня Победы отпраздновал 40-летний юбилей. Музыкант закатил роскошную вечеринку в стиле мармеладных мишек, пишет StarHit.

Первой музыканта поздравила жена Настя Каменских. Она отметила, что гордится своим возлюбленным, и пожелала ему новых успехов. Кроме того, артиста поздравили другие знаменитости. Об этом рэпер сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Вечером же прошла масштабная вечеринка, которую Потап назвал в честь мармеладных мишек и себя, — HARIPO. На ней артист появился в яркой футболке с принтом в виде сладостей спереди и надписью «40» на спине. Зал украсили яркими шариками и декорациями.

Мармелад оказался и на тортах, которыми потчевали гостей. Главный десерт был трёхъярусным, на нём красовалось фото именинника, окружённое ягодами и рожками с мороженым.

Во время праздника Потап и Каменских радовали гостей шутливыми песенками. Друзья же не переставали хвалить артиста. К ним присоединились и пользователи Сети, которые признались, что уже давно являются поклонниками композиций рэпера.

Потап также решил сыронизировать над своим возрастом. Он написал стих, который опубликовал в своём микроблоге: «Если Потапу — 40, то сколько тогда вам? Я раньше пел для подростков, теперь для пап и мам».

Ранее Настя Каменских в новом эпизоде реалити-шоу «Девочки рулят» поделилась откровенным контентом — исполнительницу «застукали» в постели с мужем.