Постройневшая Лолита восхитила Дмитрия Нагиева

https://static.news.ru/photo/870144a2-47fc-11eb-8e45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита пришла на шоу «Голос» и вызвала настоящее восхищение аудитории своим внешним видом и хорошей фигурой. Не удержался даже ведущий программы Дмитрий Нагиев, сделавший неожиданный комплимент артистке.

Лолита, который уже 57 лет, пришла в качестве приглашённой звезды на шоу «Голос». Певица исполнила там свой хит «Ориентация — север». Ей подпевали воспитанники команды Сергея Шнурова Дмитрий Венгеров и Мария Русакова.

Освободившаяся от предрассудков и лишнего веса Лолита! — представил публике Лолиту Нагиев.

Певица смутилась из-за такой оценки и ответила, что «пойдёт задом», так как спереди выглядит лучше.

Я тебе скажу, что и сзади всё хорошо, — отреагировал на это Нагиев.

Как сообщал NEWS.ru, Лолита Милявская готова выйти замуж в шестой раз. По её словам, очередной кандидат в мужья уже на прицеле.