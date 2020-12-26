Постройневшая Лолита восхитила Дмитрия Нагиева

Певица Лолита пришла на шоу «Голос» и вызвала настоящее восхищение аудитории своим внешним видом и хорошей фигурой. Не удержался даже ведущий программы Дмитрий Нагиев, сделавший неожиданный комплимент артистке.
Лолита, который уже 57 лет, пришла в качестве приглашённой звезды на шоу «Голос». Певица исполнила там свой хит «Ориентация — север». Ей подпевали воспитанники команды Сергея Шнурова Дмитрий Венгеров и Мария Русакова.
Освободившаяся от предрассудков и лишнего веса Лолита! — представил публике Лолиту Нагиев.
Певица смутилась из-за такой оценки и ответила, что «пойдёт задом», так как спереди выглядит лучше.
Я тебе скажу, что и сзади всё хорошо, — отреагировал на это Нагиев.
Как сообщал NEWS.ru, Лолита Милявская готова выйти замуж в шестой раз. По её словам, очередной кандидат в мужья уже на прицеле.