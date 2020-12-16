Пострадавший в ДТП актёр Марк Горонок со скандалом разводится с женой

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Сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей» актёр Марк Горонок сообщил, что разводится с женой Анной.

По словам 47-летнего актёра, супруга злиться, что он много времени уделяет своей матери, за которой ухаживает уже полтора года. Кроме того, жена не даёт ему видеться с дочерью и претендует на имущество.

Жена считает, что осталась на втором плане, хотя это совсем не так. Да, мне не удавалось зарабатывать стабильно в последнее время, поэтому всё рушится. К тому же из-за пандемии вынужден работать не по профессии, — признался он.

Горонок рассказал, что его мама перенесла тяжелейшую операцию, уже третью по счету. Была удалена кость из тазовой области, в результате чего она стала инвалидом второй группы. До ДТП она работала, занимала престижную должность, а теперь вынуждена оставить в прошлом активную жизнь.

Виновник ДТП так до сих пор и не понёс наказания, сообщает StarHit.

Как писал NEWS.ru, в сентябре 2019 года актёр Марк Горонок пострадал в серьёзном ДТП в Санкт-Петербурге. Мужчину в экстренном порядке госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и множественные переломы. В аварии он серьёзно повредил руку. Артист перенёс уже две операции.

Ранее о разводе сообщили актёр Павел Деревянко и его супруга Дарья Мясищева. Артист отметил, что они по-прежнему дружат и воспитывают дочек. Он также попросил не придумывать своих версий причин их расставания.