Пострадавшая от Кологривого хостес рассказала, как ему заслужить прощение Пострадавшая от Кологривого хостес рассказала, что актер не извинился перед ней

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Пострадавшая от пьяного актера Никиты Кологривого хостес Алиса рассказала, что не имеет к нему претензий. Однако девушка хочет, чтобы звезда «Слова пацана» извинился перед ней, но пока он этого не сделал, передает Telegram-канал «112».

В беседе с каналом девушка рассказала, что Кологривый поначалу был очень мил, шутил, улыбался и приятно общался. Однако все проблемы начались после того, как он положил голову на колени девушки.

После этого он стал лезть к хостес с поцелуями, пытался хватать ее руками за шею и дотронуться до груди, после чего получил пощечину. Далее актер начал нецензурно выражаться и бросаться на бармена и администратора.

Алиса рассмотрела укус актера еще на работе. По ее словам, на ноге остались следы зубов и синяк, который только увеличился на следующий день. Девушка призналась, что не будет подавать иск, но хочет дождаться извинений от Кологривого.

Ранее Никита Кологривый был помещен в спецприемник, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Новосибирской области. Согласно данным ведомства, в отношении артиста составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве после того, как он нарушил порядок в ресторане Новосибирска.