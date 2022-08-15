«Посмотрите сами!»: Галкин оправдался за благодарность в адрес латышей Галкин записал видео с выступлений в России с благодарностями в адрес зрителей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Максим Галкин оправдался перед российскими зрителями после критики за то, что он на концерте благодарил латышей. Юморист в своём блоге записал несколько видео с российских концертов, где он также благодарит зрителей и добавил, что он всегда с благодарностью относился к любой публике.

Каждый раз, когда я выставляю видео после концертов с благодарностью своим зрителям, обязательно находится N-ное количество подписчиков, которые начинают мне писать, что я никогда не благодарил, и что это я вдруг стал, и почему я раньше не благодарил российских зрителей, — объясняется артист.

Поэтому, говорит муж Пугачёвой, он и подобрал ленту, где благодарит города.

И российские, и латвийские, в которых я также говорил по-латышски, и американские. И говорил, что в Лос-Анджелесе у меня самые любимые зрители, как и сейчас говорю. Ну, посмотрите, если вам самим лень листать, — обратился к зрителям Галкин.

Поводом для оправданий стал опубликованный накануне Галкиным ролик, где в рыбацком посёлке Роя он обращается к латышским зрителям и проникновенно говорит им, что они его «единственная поддержка». «Низкий поклон вам за это, мои любимые зрители», говорит артист.