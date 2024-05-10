Посмотревший Евровидение Садальский дал Эрнсту совет, как делать шоу Садальский посоветовал Эрнсту и Аксюте делать шоу на примере Евровидения

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нуца Бузаладзе представляет Грузию

Генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и руководителю дирекции музыкального и развлекательного вещания телеканала Юрию Аксюте следует брать с организаторов Евровидения пример, как проводить яркие шоу, поделился мнением заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Актер отметил, что посмотрел полуфинал международного песенного конкурса и остался под большим впечатлением.

Вот где нужно [Юрию] Аксюте и [Константину] Эрнсту учиться проводить шоу. На высшем уровне абсолютно все: свет, звук, видеоряд, а главное сами участники, подбор песен, постановка номеров… После этого деградировавшая попсятина что-то скажет в оправдание продажного шоу «Голос» и фанерной «Маски»? — задался вопросом артист.

Садальский отметил, что считает Евровидение самым крупным и интересным музыкальным мероприятием. По его словам, того же мнения придерживаются многие россияне. Артист подчеркнул, что всегда с удовольствием следит за конкурсом и болеет за выдающихся вокалистов.

И потому не считаю «достижением» ограничение в широком просмотре конкурса в России. В конкурсе, в основном, участвуют молодые замечательные певцы, пусть и эпатажные. Кому они не нравятся — слушайте [Стаса] Михайлова с [Ольгой] Бузовой, Валерией и тд и тп. Надоевших и однообразных! 11 мая буду смотреть финал! — заключил актер.

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов, который трижды посещал это мероприятие в качестве гостя, ранее рассказал NEWS.ru, что Евровидение в последние годы сильно коммерциализировалось. По его словам, любой исполнитель или его продюсер могут купить место в полуфинале, стартовая цена — €2 млн. Продюсер напомнил, что еще несколько лет назад, когда от России выступали Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Дима Билан, участники конкурса ставили фееричные шоу со вкусом. Современные же шоу он назвал «нищебродскими», отметив, что это «полный разврат и кринж».