Посмертная награда, «Блестящие»: на «Премии МУЗ-ТВ» почтили память Фриске

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

На «Премии МУЗ-ТВ» почтили память умершей от рака певицы Жанны Фриске, которой в июле этого года могло бы исполниться 50 лет. Как это было, что сказал отец артистки и ее сестра?

Как прошло воссоединение «Блестящих»

Группа «Блестящие», солисткой которой некогда была Фриске, вышла на сцену церемонии МУЗ-ТВ, чтобы спеть хит артистки «А на море белый песок». К новому составу группы присоединились и участницы, давно покинувшие коллектив: Юлия Ковальчук, Анна Семенович и Наталья Фриске.

Под конец композиции на большом сценическом экране появилась огромная проекция — изображение Жанны, созданное с помощью нейросети.

Наталья Фриске на красной дорожке премии призналась, что ей волнительно выступать на сцене спустя столько лет. Тем не менее артистка отметила, что согласилась на это предложение сразу.

«Не знаю, кому [пришла эта идея], но согласилась сразу. <...> Спустя столько лет [выступать с „Блестящими“] волнительно», — поделилась она.

Что за награду присудили Фриске

После выступления «Блестящих» на сцену пригласили отца певицы Владимира Борисовича и вручили ему премию в номинации «Легенда российской поп-музыки», присвоенную Жанне посмертно.

«Дай Бог вам всем здоровья», — почти расплакался Владимир Фриске, стоя перед огромным залом.

Владимир признался корреспонденту NEWS.ru, что не ожидал победы дочери в номинации «Легенда российской поп-музыки». Увидев лицо Жанны на экране, он очень расстроился, так, что заболело сердце. Фриске с трудом сдерживал волнение, но выразил свою благодарность организаторам шоу за то, что через 10 лет после смерти они все еще помнят о его ребенке.

«Я думал, что Наташа (сестра Жанны. — NEWS.ru) споет один куплет ее песни, не знал, что покажут Жанну на экране. Мне плохо стало сразу же. Пришлось это по мне сильно, сердце так никогда не болело. Спасибо всем руководителям МУЗ-ТВ, всем, кто сделал этот номер. Огромное отеческое спасибо», — заявил Владимир.

Фото: NEWS.ru Владимир Фриске

Владимир Фриске добавил, что не очень хорошо себя чувствует. После юбилея Жанны он хочет лечь в больницу, чтобы поставить на сердце новый стент. Он также рассказал о смерти своей племянницы, которая выросла вместе с Жанной.

«12 лет назад она через Иосифа Кобзона смогла выйти на хорошего врача, которая прооперировала Татьяну. Она жила в Одессе и в связи с последними событиями не смогла попасть в Россию. Татьяна поехала в Израиль, но там обманули, деньги взяли, но не вылечили, как и в Турции», — посетовал Владимир Фриске.

Что известно о смерти певицы

Фриске узнала о серьезных проблемах со здоровьем, когда еще была беременна. Врачи предложили ей выбор: сделать аборт и начать лечение или оставить ребенка, рискуя жизнью. Певица отказалась прерывать беременность.

Жанне Фриске поставили диагноз — рак мозга. Дмитрий Шепелев, ее друзья и родственники пытались помочь: собирали деньги на лечение, находили клиники за границей, которые специализируются на этом виде онкологии. В 2014 году появились сообщения в СМИ, что у Жанны наступила ремиссия. Однако потом болезнь вернулась. Певица скончалась летом 2015 года, не приходя в сознание.

Смерть Жанны Фриске потрясла близких, друзей, коллег и поклонников. На прощание со звездой, которое проходило в концертном зале Crocus City Hall, пришли тысячи людей. Ее могила находится на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

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