Последствия вечеринки Ивлеевой добрались до модного дома Balenciaga Носок рэпера Vacio от Balenciaga упал в цене после скандала с «голой» вечеринкой

Носок рэпера Vacio (Николай Васильев), который составлял весь наряд музыканта на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, упал в цене после резонанса в СМИ, пишет портал «Утро.ру». Предмет гардероба принадлежит французскому дому моды Balenciaga.

Так, до скандала вокруг вечеринки брендовые носки стоили в московском универмаге ЦУМ 14 680 рублей. Теперь белые хлопковые носки предлагают за 10 270 рублей.

В конце декабря Vacio арестовали на 15 суток за хулиганство после появления на «голой» вечеринке в одном носке на гениталиях. Помимо этого, рэпера обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. По данным Telegram-канала SHOT, музыканта наказали за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Причиной стало видео, на котором он с другим мужчиной имитировал оральный половой акт.

Позднее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что столичное ГУ МВД передало в ГСУ СКР по Москве материалы для возбуждения уголовного дела против Ивлеевой и Vacio. По информации канала, речь идет о статье за склонение, вербовку или иное вовлечение в деятельность экстремистской организации из-за «голой» вечеринки. Как пишет «ВЧК-ОГПУ», Следственный комитет России согласился с квалификацией и намерен инициировать дело.