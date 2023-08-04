Последняя воля: о чем просили российские знаменитости перед смертью

Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Ирина Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко перед смертью мечтала, чтобы состоялся выход четвертой части фильма «Зимняя вишня», где она исполнила одну из ролей. О чем еще просили российские знаменитости перед кончиной и чья воля была исполнена?

Художник Никас Сафронов рассказал «МК», что съемки «Зимней вишни» не были завершены из-за смерти режиссера Игоря Масленникова.

«Несколько лет назад Ира снялась в продолжении „Зимней вишни“. Но фильм не было закончен. Не знаю, какая судьба этого фильма. Но Ира очень хотела, чтобы картина вышла на экраны — это было ее мечтой. Переживала, что этого до сих пор не случилось. Но фильм, я верю, обязательно когда-то выйдет, и мы сможем вновь восхититься этой удивительной и очень талантливой актрисы», — сообщил Сафронов.

Чья последняя воля не была исполнена

Музыкант Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года в нейрореанимации одной из московских клиник. Причиной смерти артиста стал ишемический инсульт, вызванный осложнениями постковидного периода. Градский просил похоронить его рядом с родителями. Об этом KP.RU рассказал близкий друг музыканта. Желание артиста не было исполнено — артист покоится в Москве на Ваганьковском кладбище.

«У него родители похоронены на Кузьминском кладбище. Это была его воля — быть захороненным рядом с родителями», — сообщил мужчина.

Российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года от внутреннего кровотечения. Его последняя воля касалась места захоронения. Как рассказал Woman.ru пианист Лука Затравкин, он лично говорил с модельером на эту тему. По решению сына Зайцева кутюрье был похоронен на Жегаловском кладбище в городе Щелково.

«Вячеслав Михайлович говорил, что хотел быть похоронен на Новодевичьем кладбище. Отец (Никас Сафронов. — NEWS.ru) хочет поехать на похороны, проститься, но не знает куда. Если действительно в Щелково — это позор, конечно! Какое Щелково? При чем тут сын, который так решил?» — возмутился музыкант.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти стали сердечная недостаточность и сепсис. Перед кончиной артистка просила своего PR-директора Анну Исаеву решить вопрос с квартирой, чтобы ее дочь Вера, которой на тот момент было 12 лет, не осталась без жилья.

После смерти певицы началось разбирательство между родными Началовой и ее бывшим гражданским мужем — хоккеистом Александром Фроловым. Именно на него Юлия отписала половину квартиру, когда ей были нужны деньги. Суд вынес вердикт в пользу спортсмена, родные артистки собрали все вещи и выехали из апартаментов.

Последняя воля певицы Жанны Фриске, скончавшейся 15 июня 2015 года от онкологического заболевания, касалась ее единственного сына Платона.

«Когда она уже плохо видела, ей задали вопрос: „С кем бы ты хотела оставить ребенка?“ Мы стояли возле ее кровати и по очереди перечисляли имена, потому что она уже не говорила почти. Сказали: „Кивни головой“. Назвали свои имена — нет. Назвали Олю Орлову — она кивнула», — сообщил Владимир Фриске, отец певицы, для StarHit.

Какие просьбы артистов были исполнены после их смерти

Певец Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года. Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда. Артиста кремировали согласно его последней воле. Прах разделили на две части: одну отправили на Троекуровское кладбище, для почтения памяти исполнителя, а вторую семья Юрия забрала в Германию.

Актер Валерий Золотухин умер 30 марта 2013 года. У него была диагностирована глиобластома. Две недели до смерти артист находился в состоянии медикаментозной комы. Он завещал похоронить себя на малой родине — в Алтайском крае. Последняя воля актера была исполнена — его могила находится на территории храма Покрова Богородицы в селе Быстрый Исток.

Актриса Александра Яковлева умерла 1 апреля 2022 года после долгой борьбы с раком молочных желез. Артистку похоронили в Калининграде, где она родилась и выросла. Это было ее последнее желание.

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