«Последняя узнала»: Пугачева удивилась своему новому альбому Пугачева заявила, что не знала о выходе нового альбома своих песен

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что узнала последней о выходе альбома своих песен «P. S.». Исполнительница назвала релиз хорошим подарком к своему 75-летнему юбилею. Певица на видео поблагодарила организаторов выхода альбома, сообщив, что ей приятно.

Я последняя узнала, скорее всего, о том, что вышел альбом «Постскриптум». Мне приятно, спасибо большое. Хороший подарок к юбилею. Ну я могу только подарить к юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас, — с улыбкой сказала Пугачева.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко рассказал, что Пугачева продолжит выпускать песни, однако большинство поклонников Примадонны может от нее отвернуться. Он предположил, что не все фанаты певицы одобряют ее точку зрения относительно происходящих в мире событий. По мнению Рудченко, выход нового альбома Пугачевой на сегодняшний день не является событием для российского шоу-бизнеса.

Новый альбом Пугачевой под названием «P. S.», выпущенный в пятницу, 1 марта, состоит из 20 записей с юбилейного концерта артистки, который прошел в Кремлевском дворце в 2019 году. Музыкальный критик Евгений Бабичев полагает, что новый альбом особенно ценен в свете сегодняшних событий. По его мнению, каждый поклонник певицы будет по-другому вслушиваться в песни и искать скрытые смыслы.