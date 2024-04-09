Последние новости шоубиза 9 апреля: что с Кунгуровым, Пугачевой, Ургантом

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/РИА Новости

Евгений Кунгуров, Алла Пугачева, Иван Ургант

СМИ сообщили о самоубийстве звезды шоу «Голос» Евгения Кунгурова. Что с ним случилось, какие последние новости шоу-бизнеса 9 апреля?

Что случилось с Кунгуровым

Вечером 8 апреля ряд СМИ сообщили о смерти заслуженного артиста России, оперного певца, звезды шоу «Голос» и «Один в один!» Евгения Кунгурова. По данным источников, исполнитель покончил с собой в центре Москвы.

Уточняется, что артиста нашли мертвым у его дома на Зоологической улице. Как пишут Telegram-каналы, перед этим Кунгуров отправил сообщение супруге, в котором рассказал, где она найдет его тело.

Жена певца примерно в половине восьмого вечера обратилась в службу спасения и заявила, что получила от мужа текстовое сообщение, в котором он угрожал совершить суицид, отмечали источники.

По информации Telegram-канала Mash, в 2023 году Кунгуров трижды попадал в психбольницу. Ресурс сообщает, что у артиста диагностировали смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию, он жаловался на раздвоение личности, расслоение сознания, тревогу и апатию. После выписки певец бросил таблетки и обратился к гипнологам и остеопатам, добавляет источник.

«Психические расстройства осложнялись проблемами со здоровьем. Певец наблюдался у онколога», — пишет Mash.

Точную причину смети артиста предстоит установить экспертам. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Евгений Кунгуров

Пугачева отправится в тур по Европе?

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал, что покинувшая Россию певица Алла Пугачева планирует гастрольный тур по Европе. По его словам, Примадонна сначала выступит с сольным концертом в Израиле, а затем отправится на Кипр. Продюсер выразил уверенность, что артистка ярко отметит свое 75-летие (день рождения Пугачевой 15 апреля), так как всегда стремилась к роскоши и богатству.

«Алла Борисовна много лет любила роскошь, богатство, окружать себя разными людьми. Свое 75-летие она не хочет оставить без внимания. Она выпустит новый альбом в Израиле 15 апреля и позовет на юбилей своих друзей-иноагентов, чтобы устроить так называемый шабаш. Алла Борисовна даст первый сольный концерт непосредственно в Израиле, а потом проедет с гастрольным туром по всей Европе. Второй сольный концерт она собирается давать на Кипре, как мне известно», — подчеркнул Дворцов.

В конце марта певец и композитор Андрей Мисин заявил, что Пугачева готовит большой концерт к своему 75-летию. По его словам, вероятнее всего, выступление состоится в Израиле. Решение провести концерт обусловлено желанием Пугачевой хотя бы ненадолго вернуться к зрителю, считает музыкант.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Фильм с Ургантом запретят в России?

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры России с просьбой не выдавать прокатное удостоверение фильму «Во сне ты горько плакал» с шоуменом Иваном Ургантом в главной роли. Закрытый показ ленты состоялся 6 апреля.

Режиссер кинокартины — Николай Солодников, супруг Екатерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Продюсировал ленту, по данным ФБПК, Александр Сокуров. В своем обращении Бородин указывает на «антироссийскую и русофобскую» позицию создателей ленты и просит не предоставлять фильму возможности выйти на большие экраны.

С аналогичной инициативой выступила депутат Госдумы Ольга Германова, которая также призвала Минкульт не выдавать прокатное удостоверение фильму «Во сне ты горько плакал».

«Удостоверение этому фильму однозначно нельзя давать. Это аморально и безнравственно. Это нечестно перед теми, кто сегодня защищает Родину с оружием в окопах. Это разрушение культуры. Урганта убрали с Первого канала, а он все равно пытается найти лазейку, чтобы стричь деньги с нашего народа. Предатели ищут открытые калитки, в которые можно войти. Мы им эти калитки будем закрывать. Пусть создатели этого фильма оставят его себе, включают по вечерам и любуются», — высказалась Германова в беседе с изданием absatz.media.

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