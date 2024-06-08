Последние новости шоубиза 8 июня: наследство Заворотнюк, убийство Талькова

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Филипп Киркоров провел экскурсию по гостевому дому, СКР завершил расследование убийства Игоря Талькова, а наследство Анастасии Заворотнюк может рассорить ее семью. Какие последние новости шоу-бизнеса 8 июня?

Что показал Киркоров журналистам

Народный артист России провел для журналистов экскурсию по гостевому дому, построенному около его особняка на Мякинском полуострове. Певец признался, что за годы на эстраде ему надоели стразы и яркие краски, поэтому внутреннее убранство выполнено в сдержанном, домашнем стиле.

«Я так устал за эти годы от страз, от света яркого, от вот этих разноцветных красок на сцене, в творчестве. Так что, когда приезжаешь домой, хочется все видеть в таких теплых домашних тонах», — объяснил Киркоров.

Снаружи домики оформлены в итальянском стиле. Внутри расставлены подарки и сувениры, полученные поп-королем в разные годы. Например, декоративный слон в прихожей, преподнесенный Киркорову на один из праздников.

Исполнитель также отметил, что очень любит гостей и хочет пригласить к себе коллег — певицу Ани Лорак и народного артиста России Николая Баскова.

«Я очень всегда мечтал, чтобы у меня был дом для гостей, друзей, родственников: папина сестра, брат, дети вырастут — тоже будут приезжать в гости», — рассказал поп-король.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кто убил Талькова

Главное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца Игоря Талькова, совершенного 6 октября 1991 года. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба ведомства. Основным подозреваемым по данному уголовному делу стал концертный директор артиста Валерий Шляфман.

По версии СК, за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» у Шляфмана произошел конфликт с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Продюсер стрелял в него из револьвера, но по стечению обстоятельств пуля попала в Талькова.

«Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта „Юбилейный“ конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов — Игорем Малаховым — Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову», — говорится в сообщении СК.

В ходе расследования правоохранители допросили более 150 свидетелей и провели ряд генетических экспертиз. Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». Вскоре обвинение Шляфмана будет утверждено и передано в суд.

Фото: t.me/sledcom_press* Валерий Шляфман

Что известно о наследстве Заворотнюк

Юрист Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк могут «рассориться» из-за части ее наследства. По словам спикера, предметом конфликта может стать собственность, предположительно, переоформленная знаменитостью на детей и мать.

Эксперт напомнил, что при отсутствии завещания наследование происходит по закону, первыми в очереди станут супруг, дети и мать. Хаминский подчеркнул, что из имущества, нажитого в браке с фигуристом Петром Чернышевым, сначала будет выделена половина.

«Оставшаяся половина будет распределена между наследниками, в круг которых, соответственно, тоже войдет Чернышев. Известно, что часть имущества Анастасия, вероятно, в 2021 году переоформила на детей и мать, соответственно, указанное имущество не войдет в наследственную массу. Однако как раз это имущество может стать предметом конфликта между родственниками», — сказал собеседник NEWS.ru.

Заворотнюк скончалась в конце мая 2024 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.

Фото: Социальные сети Анна и Анастасия Заворотнюк Фото: Социальные сети Анна и Анастасия Заворотнюк Фото: Социальные сети Анна и Анастасия Заворотнюк Фото: Социальные сети Анна и Анастасия Заворотнюк Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом и дочерью Анной Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом и дочерью Анной Фото: Социальные сети Анна Заворотнюк, Майкл Заворотнюк и Валентина Заворотнюк Фото: Социальные сети Анна Заворотнюк, Майкл Заворотнюк и Валентина Заворотнюк Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Ивлеева выходит замуж?

Блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву заметили с кольцом на безымянном пальце правой руки на открытии своей лапшичной Nudles by Ivleeva в Москве. В социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала видеоролики с мероприятия.

Сама Ивлеева никак не комментировала данную информацию. Несмотря на это, некоторые фанаты предположили, что девушка могла надеть обычное кольцо специально, чтобы привлечь внимание к открытию ресторана.

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