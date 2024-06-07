Последние новости шоубиза 7 июня: жалобы Ивлеевой, возвращение Пугачевой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Анастасия Ивлеева, Алла Пугачева

Анастасия Ивлеева пожаловалась на отсутствие друзей в «звездной тусовке», экс-солист «Руки Вверх!» высказался о возвращении Аллы Пугачевой в Россию, а семья Анастасии Заворотнюк прокомментировала слухи о том, что актриса находилась в хосписе перед смертью. Какие последние новости шоу-бизнеса 7 июня?

Что Ивлеева сказала о российском шоу-бизнесе

Блогер и телеведущая пожаловалась на неискренность и отсутствие дружбы в российском шоу-бизнесе, сообщает Telegram-канал «Светские хроники». По словам Ивлеевой, она всегда держалась «особнячком» и не состояла в светских компаниях.

Девушка также отметила, что благодаря такому положению дел после «отмены» из-за «голой» вечеринки в ее жизни ничего не поменялось.

«Я всегда держалась особнячком, у меня не было такого, что я была замечена в каких-то компаниях и к ним была привязана. Я всегда была обособлена и этим себе крайне нравлюсь. Поэтому в моей жизни ничего, по сути, не поменялось. Наоборот, я стала ближе к семье и очень этому рада. Я была на периферии: не с этими и не с теми. А что касается звездной тусовки, там дружбы вы не найдете. Нет искренности, конечно», — поделилась телеведущая.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Что сказал Потехин о возвращении Пугачевой

Бывший солист группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин заявил, что Алла Пугачева и другие уехавшие артисты вряд ли вернутся в Россию. При этом он подчеркнул, что эти знаменитости могли бы быть скромнее в своих заявлениях об РФ.

«Они уже вряд ли когда-нибудь вернутся. Те, кто изучал историю, прекрасно понимают, о чем я говорю. Единственное, они могли бы там жить и не смердеть», — заявил певец.

Как отметил Потехин, ему совершенно безразличны покинувшие Россию звезды, однако иногда он следит за тем, что о них пишут в СМИ. По словам артиста, он не понимает, что конкретно российским эмигрантам не нравилось в стране. Он считает, что здесь артисты «спокойно играли и работали».

«Я как был всю жизнь патриотом, так им и остаюсь. Каждый человек сам выбирает, где ему комфортно. <...> Мне, кроме России, никакой другой страны не надо», — сказал исполнитель в беседе с MK.RU.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Заворотнюк была в хосписе последние дни жизни?

Члены семьи покойной Анастасии Заворотнюк на ее странице в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опровергли слухи о том, что заслуженная артистка России доживала свои последние дни в хосписе. Они поблагодарили врачей и обслуживающий персонал одной из московских клиник, где лечилась актриса.

По словам близких, за время болезни Заворотнюк гардеробщицы, повара и врачи стали «их семьей». Родственники артистки также поблагодарили всех медиков клиники и особенно нейрохирурга, который прооперировал Анастасию.

«Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр (вдовец Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев. — NEWS.ru) бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил!» — написали близкие покойной актрисы в ее блоге.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2003 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2003 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2007 год Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2007 год Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год

Заворотнюк скончалась в конце мая 2024 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Актрису похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Она упокоилась рядом с могилами народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.

Какие конкурентки Пугачевой возвращаются на сцену

Певицы Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) и Маша Распутина (Алла Агеева) планируют вернуться на большую сцену в ближайшее время, сообщают источники. По данным СМИ, Дэнс в мае 2024 года зарегистрировала ООО «Бэйби Дэнс», для того чтобы, предположительно, устраивать концерты и частные выступления. Ранее артистка заявляла, что возвращаться в музыкальный бизнес не собирается.

Распутина в свою очередь сообщила в одном из интервью о возобновлении гастролей по стране.

«Я хочу заявить всей стране, всем своим зрителям, всему своему народу, что я возобновляю свою концертную деятельность. Ура, ребята!» — сказала она.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Лада Дэнс

Как отмечают СМИ, ранее обеих певиц называли преемницами и конкурентками Пугачевой.

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