Последние новости шоубиза 6 февраля: Лолита, SHAMAN, Ивлеева, Бузова

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Анастасия Ивлеева, SHAMAN (Ярослав Дронов), Лолита Милявская, Ольга Бузова

Певица Лолита Милявская призналась, что соскучилась по пению, а зрители шоу «Маска» предложили телеведущей Ольге Бузовой занять место в жюри. Какие известны последние новости российского шоу-бизнеса на сегодня, 6 февраля?

Какие известны последние новости про Лолиту

Певица Лолита Милявская спустя два месяца после отмены ее выступлений из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой призналась, что соскучилась по пению.

Артистка записала видео для соцсетей, на котором порассуждала о распятии и обратила внимание, что этот процесс включает не только смерть, но и воскрешение.

«Я на всю жизнь запомнила, что обязательно в распятии присутствует и смерть, и в то же время сила воскрешения. Это как у природы: у природы нет плохой погоды, и каждый сезон означает действительно рассвет, угасание и воскрешение. Скоро весна, и не забывайте каждый о том, что будет воскрешение. А я почему-то очень хочу спеть, меня просто распирает, наверное, потому что я давно не пела. Вот кусочек из моего любимого трека: „Никаких больше вечеринок“», — заявила исполнительница.

Какие известны последние новости о SHAMAN

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) стал участником программы Андрея Малахова, в ходе которой рассказал о своей связи с Оренбуржьем. Певец сообщил, что там жила его бабушка, которая пела в Оренбургском хоре и выступала на одной сцене с народной артисткой СССР Людмилой Зыкиной. Этот факт подтвердил и дедушка исполнителя.

«Ярик сейчас очень редко приезжает к нам, но любит этот дом. Талант передался ему по наследству. Моя мать пела в Оренбургском хоре, отец его — гитарист, мама неплохо поет. Вот откуда пошли его музыкальные корни», — рассказал он.

Сейчас SHAMAN находится во всероссийском туре «Я русский». В текущем месяце у артиста запланированы концерты в Кургане (8 февраля), Челябинске (9 февраля), Красноярске (24 февраля), Новосибирске (25 февраля), Омске (26 февраля). Накануне он выступил в Тюмени.

Какие последние новости известны про Ивлееву

Блогер Анастасия Ивлеева после скандала из-за проведения «голой» вечеринки перестала публиковать развлекательный контент и, как сообщает Telegram-канал SHOT, продолжает «разгребать» проблемы после организованного ею мероприятия в столичном клубе «Мутабор» 20 декабря.

На днях стало известно, что Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетических напитков Easy Peasy, сообщает SHOT. По его данным, она требует с предприятия 4,6 млн рублей.

«Ответчиком выступает ООО „Сила воина Евразия“ — предприятие в Вязьме, где производят безалкогольные напитки. Именно там делали и Easy Peasy. Конкретные исковые требования пока не раскрываются. Но это может быть связано с остановкой производства энергетиков. После „голой“ вечеринки „Изи Пизи“ стали пропадать из торговых сетей, сейчас их почти не осталось даже в онлайн-магазинах», — уточнил источник.

Какие последние новости известны про Бузову

Певица и телеведущая Ольга Бузова приступила к записи проекта о нравственности «Это нормально?» с Дмитрием Дибровым.

Зрители телеканала НТВ также предложили кандидатуру Бузовой на роль члена жюри программы «Маска», премьера нового сезона которой была отложена предположительно на фоне скандала с участием певца Филиппа Киркорова в «голой» вечеринке.

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