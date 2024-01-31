Последние новости шоубиза 31 января: что с Кудрявцевой, Лолитой, Локшиным

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Лера Кудрявцева, Лолита Милявская, Михаил Локшин

Певица Лолита Милявская может вернуться к гастрольной деятельности в феврале, а режиссер Михаил Локшин рискует остаться без контрактов в России. Что сейчас с телеведущей Лерой Кудрявцевой, какие известны последние новости российского шоу-бизнеса сегодня?

Какие последние новости известны про Кудрявцеву

Лера Кудрявцева во время программы «Привет, Андрей!» облила водой участницу Елену. Она приехала в Москву на встречу с сыном, которого родила и бросила в общественном туалете. Телеведущую раскритиковали многие зрители и коллеги, однако ее коллега и юрист Екатерина Гордон заявила, что героиня передачи благодарна Кудрявцевой.

«Эта женщина потом подходила к Лере. И как вы думаете зачем? Она сказала: „Спасибо, что отрезвили меня. Я ехала за похвалой, за славой“. Так что биологическая мать ей благодарна даже», — рассказала Гордон Woman.ru.

За Леру Кудрявцеву также вступилась актриса Яна Поплавская. По ее мнению, Елена приняла участие в шоу из-за гонорара, а не из-за желания наладить отношения с сыном.

«Пришла и стала плакать. Но раньше не приходила, а вот на программу решила прийти. Наверное, гонорар хороший предложили. Лживые слезы. И эмоции Кудрявцевой я прекрасно понимаю, наверное, поступила бы точно так же, если бы я была на этой съемке», — сказала актриса.

Сама Кудрявцева после критики в свой адрес опубликовала сообщение: «Не утруждайтесь, приоритеты другие, чего всем желаю».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Лера Кудрявцева

Какие последние новости известны про Лолиту

Певица Лолита Милявская после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой столкнулась с отменой выступлений, однако, по данным «Известий», ряд концертных площадок не стали расторгать договор с исполнительницей, и запланированные в рамках юбилейного тура выступления артистки состоятся.

«В феврале ее ждут в Чехове, Люберцах и Ступино, а в конце марта — в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Тюмени. В апреле планируются выступления в Томске, Красноярске и Иркутске», — сообщает источник.

Сейчас Лолита все свободное время проводит с семьей в Москве. Артистка публикует кадры своей жизни в социальных сетях. Накануне она призналась, что из-за отсутствия дел решилась самостоятельно перекрасить потолок, который потерял свой внешний вид из-за протечек.

«Лень легко может поселиться в каждом. И тут вообще не про возраст. Боремся с собой и работаем над собой <...>. Лозунг дня: если вам нечего делать, то начните делать хоть что-то», — заявила артистка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Какие последние новости известны про Локшина

Режиссер фильма «Мастер и Маргарита» Михаил Локшин может остаться без работы в России после скандала с его постом в поддержку Украины, заявил в интервью NEWS.ru первый зампредседателя комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов.

«После рассмотрения его позиции не факт, что с ним еще будут сотрудничать. При этом деятельность каждой кинокомпании — ее сфера решений, и тут каждый определяет для себя. Я думаю, что о кинокомпании можно будет по ее выбору режиссера судить», — отметил парламентарий.

После премьеры фильма пользователи соцсетей распространили скрин поста Михаила Локшина, в котором он поддержал Украину. Запись была опубликована на его странице 24 февраля 2023-го, через год после начала спецоперации. Когда его высказывание привлекло внимание общественности, режиссер удалил публикацию.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Михаил Локшин

Представители организации «Зов народа» потребовали возбудить уголовное дело против Михаила Локшина и внести его в список экстремистов и террористов. Соответствующее обращение было отправлено к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову.

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