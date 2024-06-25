Последние новости шоубиза 25 июня: Пугачева и расставание, отказ Киркорова

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Алла Пугачева высказалась о расставании своего внука Никиты Преснякова с Аидой Калиевой, Филипп Киркоров отказался от мирного соглашения с Любовью Успенской, а Алсу намекнула на измены со стороны супруга. Какие последние новости шоу-бизнеса 25 июня?

Что Пугачева сказала о романе Преснякова

Некоторое время назад артист Никита Пресняков встречался с Аидой Калиевой, однако сейчас пара рассталась. Свои отношения молодые люди не скрывали: они вместе путешествовали, посещали выставки и концерты, обсуждали будущие планы, включая возможность свадьбы.

О романе Преснякова и Калиевой высказалась бабушка артиста — певица Алла Пугачева. По ее словам, которые приводит портал tourprom.ru, влюбленные не смогли совладать со своими чувствами.

«Они строили отношения, но не смогли совладать с ними», — заявила Примадонна.

Пользователи социальной сети также не остались в стороне и сразу начали обсуждать несостоявшийся брак. Некоторые выразили сожаление о разрыве Никиты и Аиды. В то же время другие пользователи посчитали, что молодые люди приняли зрелое и обдуманное решение.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Никита Пресняков

Что известно о суде Киркорова и Успенской

Сторона народного артиста России Филиппа Киркорова отказалась от мирового соглашения с певицей Любовью Успенской в рамках иска о защите чести и достоинства. Об этом в суде заявила адвокат исполнительницы Елена Сенина. Очередное заседание по этому делу состоялось 24 июня.

«Я составила проект мирового соглашения, который предусматривает примирение сторон без каких-либо материальных условий. Адвокат Киркорова Александр Добровинский от имени своего доверителя отказался от этого соглашения», — приводит слова Сениной ТАСС.

При этом Добровинский заявил, что они «примириться всегда готовы», не уточнив деталей, добавляет агентство.

Киркоров подал иск против Успенской, посчитав, что в интервью блогеру Алене Жигаловой она опорочила честь и достоинство поп-короля, назвав «женоненавистником». Певец просит взыскать с коллеги компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей. Соответчиками по делу проходят «ВКонтакте» и «Яндекс.Дзен».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что сказала Алсу о возможных изменах мужа

Певица Алсу Абрамова, более известная как Алсу, обрушилась с критикой на модель Анастасию Решетову после ее поста в социальных сетях о связях с женатыми мужчинами. Экс-возлюбленная рэпера Тимати написала, что никогда бы не стала встречаться с человеком, находящимся в браке.

В ответ на это сообщение Алсу заявила, что модель не совсем откровенна со своей аудиторией.

«Врет», — написала певица. Ответ артистки уже расценивается общественностью как ее публичное признание в изменах мужа Яна Абрамова, отмечает StarHit.ru.

О разводе Алсу с Абрамовым после 18 лет брака стало известно в конце мая. Как писали СМИ, бизнесмен изменял певице в течение 10 лет, прежде чем она решилась на разрыв отношений. Источник сообщал, что о многочисленных похождениях Абрамова знала вся Москва.

«Абрамов начал изменять Алсу не вчера, а больше 10 лет назад. Рассказывали, что для одной из любовниц он снимал шикарную яхту, где они вместе проводили время. Он всегда умел произвести впечатление, и женщины сами не могли устоять перед его обаянием», — писала KP.RU со ссылкой на источник.

В частности, по данным СМИ, Абрамову приписывали романы с моделями Викторией Лопыревой и Анастасией Решетовой.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Алсу

Где сейчас Хаматова

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о своих планах после увольнения из труппы Нового Рижского театра. В интервью StarHit.ru она поделилась, что намерена отправиться на гастроли в Европу и США. Артистка уточнила, что планируется три новых спектакля, поставленных режиссером Дмитрием Крымовым.

«Затем Михаил Дурненков напишет новую пьесу, которая будет показана в Эстонии. После этого, возможно, будет шоу в Театре Дейла», — добавила она.

Об увольнении Хаматовой из латвийского театра стало известно 17 июня. Причиной такого решения, по словам источника, близкого к худруку заведения Алвису Херманису, стало недовольство режиссера работой актрисы. Спектакли с ее участием были отменены.

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