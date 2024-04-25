Последние новости шоубиза 25 апреля: Галкина исключат из списка иноагентов?

Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Шоумен Максим Галкин

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подал жалобу на отказ исключить его из соответствующего реестра, певица Алла Пугачева высказалась о возможном лишении имущества в России, а поп-король Филипп Киркоров выразил желание приютить у себя семью телеведущей Регины Тодоренко. Какие последние новости шоу-бизнеса 25 апреля?

Галкина могут исключить из списка иноагентов?

Супруг Пугачевой подал кассационную жалобу в суд из-за отказа исключить его из реестра иноагентов. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Известно, что летом 2023 года Замоскворецкий суд поддержал сторону Минюста, который посчитал нецелесообразным «удаление» Галкина из списка. Теперь жалобу шоумена рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции.

«Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М. А», — говорится в сообщении.

Ранее бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что Галкин и Пугачева собираются переехать в Нью-Йорк, где у них есть две квартиры.

«Сейчас из Израиля они планируют бежать в Нью-Йорк, где, как я уже писал, они приобрели две квартиры. Видимо, для раздельного быта», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По мнению экс-парламентария, певица в Америке будет «доживать одна», а Галкин займется воспитанием их детей — двойняшек Лизы и Гарри.

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва» Алла Пугачева и Максим Галкин

Что Пугачева сказала о статусе иноагента

Народная артистка СССР впервые в публичном поле высказалась о возможном присвоении ей статуса иноагента и лишении имущества в России. В разговоре с музыкальным критиком Артемием Троицким (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Примадонна заявила, что с интересом наблюдает за тем, как «враги» пишут ей потрясающую биографию.

По мнению певицы, все происходящее можно назвать «драмой жизни». Пугачева отметила, что ее завораживает история, а не вещи, поэтому она не боится получить статус иноагента или потерять недвижимость в России. Артистка заверила, что все прозвучавшие в ее адрес угрозы ей безразличны.

Троицкий также сообщил, что певица, вопреки слухам о туре, не планирует возвращаться на сцену, но выпускать новые песни время от времени будет.

Что сказал Стас Михайлов о конфликте с Пугачевой

Певец и композитор Стас Михайлов на творческом вечере, посвященном предстоящему юбилею и проведению концерта «55», пожелал Пугачевой здоровья и счастья. Исполнитель отметил, что не в его правилах «воевать» с женщинами.

«Я вообще с женщинами не воюю. Это не в моих правилах, вообще не интересно. Лучше задать ей вопрос, что она ощущает по поводу того, что она сказала в адрес наших людей. Это же люди, которые ее сделали. <...> Не знаю, почему она принимает [мои слова] на свой счет. Вот честно вам скажу, вообще ее не касался. Бог судья всем. Знаете, как говорят, на воре и шапка горит. Наверное, так себя и ощущает. <...> Алле Борисовне я желаю счастья и здоровья, как она сама себе нарисовала», — передает слова певца корреспондент NEWS.ru.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Стас Михайлов

Какое предложение Киркоров сделал Тодоренко

Народный артист России Филипп Киркоров на гала-ужине премии МУЗ ТВ признался, что готов приютить Регину Тодоренко, ее мужа Влада Топалова и их двоих детей на время ремонта. Он напомнил, что у него есть гостевой домик, в котором тепло, уютно и целых восемь спален.

«Регину, Владика, маленького Мишу и еще новорожденного их сына — я всех приючу. У меня же гостевой домик есть! Там очень уютно, тепло, восемь спален», — отметил Киркоров.

Певец поделился, что каждая комната в его гостевом домике имеет название и стиль. Так, одна посвящена Бали. Еще есть «Британия», «Франция» и «Болгария». При этом исполнитель не смог вспомнить дизайн всех восьми комнат.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Митя Фомин на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Митя Фомин на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ваня Дмитриенко на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ваня Дмитриенко на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Татьяна Ткачук на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Татьяна Ткачук на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Денис Клявер на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Денис Клявер на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Влад Соколовский на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Влад Соколовский на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Приказчиков на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Приказчиков на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алсу на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алсу на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Катя Лель на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Катя Лель на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юлианна Караулова на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юлианна Караулова на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ваня Дмитриенко на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ваня Дмитриенко на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Севиль на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Севиль на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Маша Шейх на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Маша Шейх на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люся Чеботина на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люся Чеботина на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люся Чеботина на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люся Чеботина на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Антон Коробков-Землянский и Люся Чеботина (справа) на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Антон Коробков-Землянский и Люся Чеботина (справа) на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люся Чеботина на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люся Чеботина на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров и Татьяна Тур Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров и Татьяна Тур Фото: NEWS.ru Ольга Серябкина Фото: NEWS.ru Ольга Серябкина Фото: NEWS.ru Николай Басков Фото: NEWS.ru Николай Басков

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