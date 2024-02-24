Последние новости шоубиза 24 февраля: SHAMAN, Ивлеева, Собчак, Лолита

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SHAMAN (Ярослав Дронов), Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) выступил на ВДНХ, а журналиста Ксению Собчак могут признать иностранным агентом. Какие еще последние новости о российском шоу-бизнесе известны сегодня, что исполнительница Лолита Милявская делала в Донбассе, кто против поездки блогера Анастасии Ивлеевой в ДНР?

Какие последние новости известны о SHAMAN

Вчера, 23 февраля, SHAMAN вместе с народным артистом России Олегом Газмановым выступил на ВДНХ. На выставке «Россия» состоялся музыкально-патриотический спектакль «Вера. Надежда. Любовь».

SHAMAN исполнил роль рассказчика, а Газманов появился в финале постановки. Также артисты спели свои хиты.

Помимо этого, в ближайшее время SHAMAN даст концерты в Магнитогорске (24 февраля), Новосибирске (25 февраля), Омске (27 февраля), Москве (9, 10, 11 марта), Санкт-Петербурге (20, 21 марта), Ессентуках (26, 27 марта), Ставрополе (28 марта), Краснодаре (30, 31 марта), Ростове-на-Дону (2, 3, 4 апреля), Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22 апреля) и Набережных Челнах (25 апреля).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда/Одина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда/Одина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Какие последние новости известны об Ивлеевой

Анастасия Ивлеева на фоне скандала с организацией «голой» вечеринки может запланировать поездку в ДНР, сообщил Telegram-канал BRIEF. По информации источника, в ходе визита телеведущая, вероятнее всего, посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе «Аллея ангелов».

«Организатор „голой“ вечеринки в московском клубе Mutabor Анастасия Ивлеева в ближайшее время может лично посетить ДНР, сообщают информированные источники. По их данным, в ходе визита она совершенно точно посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе „Аллея ангелов“. Возможны поездки и в другие города республики. Визит будет носить исключительно гуманитарный характер. Ивлеева может посетить больницы, детские дома, пообщаться с местной молодежью, встретиться с ранеными местными жителями. Естественно, она публично осудит обстрелы республики со стороны ВСУ. Анастасия рассчитывает, что благодаря этой поездке она сможет решить все свои проблемы и окончательно оправиться от последствий резонансной декабрьской тусовки», — уточнил BRIEF.

При этом продюсер Павел Рудченко заявил, что блогера не хотят видеть в ДНР даже с гуманитарной помощью, поскольку она является организатором «голой» вечеринки. По его словам, с участников этого мероприятия меньше спроса и, соответственно, больше возможностей для прощения.

«Ивлеева явилась организатором данной вечеринки, а не обычным участником. Она преднамеренно выбрала формат, устроила шоу, задала тематику. А гости мероприятия, по сути, действительно могли не знать, что планировалось, всего содержимого. Можно было обозначить как-то дресс-код, не все же его соблюдают, особенно среди звезд. К участнику всегда меньше интереса с точки зрения оправданий, у участника больше возможности для прощения, чем у организатора», — объяснил продюсер NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Помимо этого, по данным Telegram-канала SHOT, с Ивлеевой хотят взыскать 23,5 млн рублей из-за долгов по ее бару.

«Как выяснил SHOT, блогер основала компанию ООО „Капельница групп“ в 2021 году, чтобы открыть бар в Москве. Заведение не запустилось, а вскоре предприниматель Александр Мокров подал иск в суд на 15,9 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам займа и кредита. В августе 2023 года „Капельница групп“ проиграла этот иск, компанию по решению арбитражного суда признали банкротом. Еще одна организация — ООО „Депо“ — также пыталась отсудить у компании Ивлеевой долг за аренду помещения под бар. Суд постановил взыскать с компании Ивлеевой 7,1 млн рублей. Сейчас общая задолженность выросла до 23,9 млн рублей за счет неустойки и штрафа. Именно такую сумму хотят взыскать с обанкротившейся компании Ивлеевой», — пишет SHOT.

Какие последние новости известны о Собчак

Депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что Ксению Собчак «давно пора» внести в список иноагентов и лишить имущества в России.

«Ксению Собчак давно пора внести в список иноагентов и лишить имущества: было бы очень, на мой взгляд, полезным для РФ. У меня нет ответа на вопрос, почему она, позволяющая себе гораздо более демонстративные жесты, чем те, кто уже внесен в список, вечно уворачивается», — сказал он NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Адвокат Сергей Жорин считает, что телеведущую могут признать иноагентом, так как критерии этого статуса довольно размыты. По его мнению, «при большом желании» занести в соответствующий реестр можно любого человека.

«Если ответить на вопрос: могут ли теоретически Ксению Собчак признать иноагентом, то ответ будет тоже теоретическим — могут, поскольку критерии признания иноагентом очень-очень размыты. Так как я участвовал в ряде процессов, где в интересах своих доверителей мы пытались обжаловать включение в этот список, стало понятно, что критерии очень размыты, а в некоторых случаях очень натянуты. Не вдаваясь в подробности: при большом желании можно признать иноагентом любого, прямо или косвенно», — уточнил Жорин в беседе с NEWS.ru.

Адвокат добавил, что если человек не подпадает под критерии, то «нужную комбинацию» можно найти на последующих этапах. При этом он выразил сомнение, что Собчак признают иноагентом, потому что у нее есть родословная, которая имеет вес.

Какие последние новости известны о Лолите

По данным Telegram-канала Readovka, Лолита Милявская после скандала с «голой» вечеринкой посетила Донбасс.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

«В надежде заполучить прощение россиян, вернуть себе концертные туры вдоволь наплясавшаяся на вечеринке Ивлеевой Лолита ненадолго отправилась прямиком в новые регионы. По информации Readovka, Милявская побывала в городе, расположенном вдали от передовой», — сообщил канал.

Недавно артистка также объявила о намерении восстановить храм в Донбассе.

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