Последние новости шоубиза 21 апреля: что с Дибровым, Пугачевой, Павлиашвили

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Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал о последствиях инсульта, экс-депутат Госдумы раскрыл тайну певицы Аллы Пугачевой о младших детях, а исполнитель Сосо Павлиашвили развивает бизнес. Какие последние новости шоу-бизнеса 21 апреля?

Что Дибров рассказал о своем здоровье

Телеведущий Дмитрий Дибров в передаче «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ признался, что до сих пор борется с последствиями перенесенного несколько лет назад инсульта. По его словам, врачи предупредили его о возможности развития склероза и рекомендовали укреплять мозг.

«Доктора сказали заниматься мелкой моторикой. <...> Вот я и борюсь со склерозом», — заявил он.

Журналист подчеркнул, что должен соответствовать молодой жене, поэтому заботится о своем здоровье. Кроме того, он хочет еще детей. С 2009 года он женат на модели по имени Полина, у пары подрастают трое сыновей.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Дмитрий Дибров

Пугачева — не мать своим детям?

Бывший депутат Государственной думы Роман Худяков заявил, что народная артистка СССР Алла Пугачева будет «доживать одна», а воспитанием детей Лизы и Гарри займется ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, знаменитости планируют переехать в Нью-Йорк, где приобрели две квартиры. Экс-парламентарий считает, что жить в США артисты будут по отдельности.

Кроме того, Худяков усомнился в том, что Пугачева — мать Лизы и Гарри. Политик не верит в историю с замороженными яйцеклетками Примадонны, заявляя, что развитие таких технологий случилось, когда Пугачева уже вышла из репродуктивного возраста.

«Пугачева им [Лизе и Гарри] совсем не мама, а в лучшем случае бабушка. Никто из специалистов-репродуктологов (поговорите с людьми) даже не рассматривает версию о замороженных яйцеклетках: когда Пугачева могла, таких технологий не было, никто об этом не думал. Понятно же, кто настоящая мама детей. Впрочем, не будем доставать их семейные скелеты из шкафа — они сильно уродливые, какой ни возьми», — написал экс-депутат на своей странице во «ВКонтакте».

Что за бизнес у Павлиашвили

Певец Сосо Павлиашвили имеет несколько ресторанов, один из которых готовит грузинскую кухню. Еще одно заведение с узбекской кухней сейчас достраивается и готовится к открытию, рассказал исполнитель в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

«Я скромный служитель музыки и сцены. Звезды для меня — мои зрители. Я не преувеличиваю. Что касается бизнеса... Есть у нас рестораны, один работает, другой достраивается. В принципе, всего хватает», — сказал певец.

Кроме того, Павлиашвили упомянул о своем домашнем хозяйстве и рассказал, что раздает бесплатно людям куриные яйца.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Сосо Павлиашвили

«Мы всегда дарим, мы всегда раздаем, потому что невозможно столько съесть, сколько нам дарят курочки», — отметил исполнитель.

Ранее Павлиашвили стал лауреатом музыкальной премии «Шансон года» в номинации «Легенда жанра». Музыкант признался, что не ожидал получить награду. По словам артиста, он благодарен зрителям за каждое сердцебиение и улыбку. Он также сказал спасибо автору музыки своей новой песни, который написал 80% аранжировки к композиции.

Какой «диагноз» поставили Цискаридзе

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе является истероидным нарциссом, которому важно демонстрировать свое превосходство, заявила психолог Вероника Степанова на своем YouTube-канале. По ее словам, в отличие от балерины Анастасии Волочковой он вовремя ушел со сцены и выбрал правильный путь, став директором академии им. Вагановой. Специалист считает, что Цискаридзе умеет адекватно оценивать собственные возможности.

«В отличие от Волочковой он вовремя ушел со сцены и пошел по правильной дороге. Выбрал путь, чтобы быть директором Вагановского училища и так далее. То есть он понял, что ему надо идти в администрацию. Это совершенно верное было решение, не спиваться просто, как Волочкова, а сделать правильный выбор», — сказала Степанова.

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