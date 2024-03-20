Последние новости шоубиза 20 марта: что с Кологривым, Киркоровым, Пугачевой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Актера Никиту Кологривого задержали после дебоша в баре в Новосибирске, певец Филипп Киркоров вышел в свет с молодой артисткой, телеведущая Ольга Бузова раскрыла детали отношений с Давой, а звезда советских фильмов о Шерлоке Холмсе Василий Ливанов высказался об Алле Пугачевой. Каковы последние новости шоу-бизнеса 20 марта?

Что известно о дебоше Кологривого в Новосибирске

Звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого задержали полицейские после дебоша в ресторане в Новосибирске. Актера доставили на допрос в центральный отдел полиции. Как отмечает источник, артисту грозит уголовное дело по статье о хулиганстве.

Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта, подравшись с работниками заведения. Как сообщалось, там же он приставал к официантке и укусил ее.

Кроме того, по информации СМИ, актер начал скандал на фан-встрече в Новосибирске, поругавшись с организаторами мероприятия. Уточнялось, что Кологривый обвинил их в неумении встречать гостей и покинул кинотеатр, где должна была пройти встреча.

Агент звезды «Слова пацана» подтвердила, что в новосибирском баре произошел конфликт с участием Кологривого. При этом она добавила, что происшествие было улажено по согласию сторон. Агент также опровергла информацию о том, что актер укусил официантку.

По данным Telegram-канала SHOT, из заведения Кологривого вывели его друзья, а на следующее утро руководство бара пыталось связаться с менеджером актера, чтобы тот извинился перед официанткой, однако он отказался. Источник добавлял, что официантку, которую, как сообщают СМИ, артист укусил за ногу, отправили на медосвидетельствование, чтобы зафиксировать следы повреждений.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

С кем Киркоров появился на премии BraVo

19 марта в Большом театре состоялась церемония вручения премии BraVo. Народный артист России Филипп Киркоров прибыл на мероприятие в компании Марго Овсянниковой, певицы и бывшей участницы «Дома-2». Он назвал ее музой и «молодой Мадонной».

В разговоре с журналистами Киркоров рассказал, как выступал на Арбате, чтобы заработать на жизнь. По его словам, он никогда не просил помощи у родителей и всегда добивался всего сам.

«Я когда-то тоже выступал на Арбате, немножко зарабатывал, но это было 40 лет назад. Как-то надо было зарабатывать себе на жизнь. Я никогда не просил у своих родителей ничего: ни помощи, ни поддержки. Всегда все делал сам. Для меня это очень было важно», — передает слова Киркорова корреспондент NEWS.ru.

Что Бузова рассказала об отношениях с Давой

Телеведущая и экс-участница «Дома-2» в шоу «Человек-невидимка» с Эвелиной Бледанс намекнула, что в отношениях с рэпером Давой (настоящее имя — Давид Манукян) подвергалась домашнему насилию и унижениям. По словам Бузовой, она максимально дистанцировалась от бывшего возлюбленного, потому что отношения с ним были ненормальными. Певица добавила, что не видит другого решения, кроме как полностью исключить Манукяна из своей жизни.

«Я не хочу находиться рядом в обществе с теми людьми, которые меня предавали, били, унижали мое женское достоинство, врали, клеветали на меня, на всю страну оскорбляли», — рассказала она.

Бузова добавила, что любила Даву и открывала ему свою душу. Она призналась, что благодарна рэперу, так как он стал первым человеком, которому она смогла довериться после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова

Что Ливанов сказал о Пугачевой

Народный артист РСФСР Василий Ливанов заявил, что певица Алла Пугачева не достойна обсуждения после эмиграции из России.

«Это все пузыри на поверхности воды — подобные люди. Средствами искусства она не может привлечь к себе внимание, поэтому говорит гадости о родине», — сказал он в беседе с aif.ru.

Исполнитель роли Шерлока Холмса в советских фильмах о культовом сыщике назвал Пугачеву и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) предателями. По словам Ливанова, подобных людей сразу видно, в какие бы одежды они «ни рядили свою грязную душу».

«Естественно, люди все понимают о предателях. Потому что Бог един», — заключил он.

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