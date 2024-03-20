Актера Никиту Кологривого задержали после дебоша в баре в Новосибирске, певец Филипп Киркоров вышел в свет с молодой артисткой, телеведущая Ольга Бузова раскрыла детали отношений с Давой, а звезда советских фильмов о Шерлоке Холмсе Василий Ливанов высказался об Алле Пугачевой. Каковы последние новости шоу-бизнеса 20 марта?

Что известно о дебоше Кологривого в Новосибирске

Звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого задержали полицейские после дебоша в ресторане в Новосибирске. Актера доставили на допрос в центральный отдел полиции. Как отмечает источник, артисту грозит уголовное дело по статье о хулиганстве.

Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта, подравшись с работниками заведения. Как сообщалось, там же он приставал к официантке и укусил ее.

Кроме того, по информации СМИ, актер начал скандал на фан-встрече в Новосибирске, поругавшись с организаторами мероприятия. Уточнялось, что Кологривый обвинил их в неумении встречать гостей и покинул кинотеатр, где должна была пройти встреча.

Агент звезды «Слова пацана» подтвердила, что в новосибирском баре произошел конфликт с участием Кологривого. При этом она добавила, что происшествие было улажено по согласию сторон. Агент также опровергла информацию о том, что актер укусил официантку.

По данным Telegram-канала SHOT, из заведения Кологривого вывели его друзья, а на следующее утро руководство бара пыталось связаться с менеджером актера, чтобы тот извинился перед официанткой, однако он отказался. Источник добавлял, что официантку, которую, как сообщают СМИ, артист укусил за ногу, отправили на медосвидетельствование, чтобы зафиксировать следы повреждений.

Никита КологривыйФото: Сергей Петров/NEWS.ruНикита Кологривый

С кем Киркоров появился на премии BraVo

19 марта в Большом театре состоялась церемония вручения премии BraVo. Народный артист России Филипп Киркоров прибыл на мероприятие в компании Марго Овсянниковой, певицы и бывшей участницы «Дома-2». Он назвал ее музой и «молодой Мадонной».

В разговоре с журналистами Киркоров рассказал, как выступал на Арбате, чтобы заработать на жизнь. По его словам, он никогда не просил помощи у родителей и всегда добивался всего сам.

«Я когда-то тоже выступал на Арбате, немножко зарабатывал, но это было 40 лет назад. Как-то надо было зарабатывать себе на жизнь. Я никогда не просил у своих родителей ничего: ни помощи, ни поддержки. Всегда все делал сам. Для меня это очень было важно», — передает слова Киркорова корреспондент NEWS.ru.

Что Бузова рассказала об отношениях с Давой

Телеведущая и экс-участница «Дома-2» в шоу «Человек-невидимка» с Эвелиной Бледанс намекнула, что в отношениях с рэпером Давой (настоящее имя — Давид Манукян) подвергалась домашнему насилию и унижениям. По словам Бузовой, она максимально дистанцировалась от бывшего возлюбленного, потому что отношения с ним были ненормальными. Певица добавила, что не видит другого решения, кроме как полностью исключить Манукяна из своей жизни.

«Я не хочу находиться рядом в обществе с теми людьми, которые меня предавали, били, унижали мое женское достоинство, врали, клеветали на меня, на всю страну оскорбляли», — рассказала она.

Бузова добавила, что любила Даву и открывала ему свою душу. Она призналась, что благодарна рэперу, так как он стал первым человеком, которому она смогла довериться после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Ольга БузоваФото: Сергей Петров/NEWS.ruОльга Бузова

Что Ливанов сказал о Пугачевой

Народный артист РСФСР Василий Ливанов заявил, что певица Алла Пугачева не достойна обсуждения после эмиграции из России.

«Это все пузыри на поверхности воды — подобные люди. Средствами искусства она не может привлечь к себе внимание, поэтому говорит гадости о родине», — сказал он в беседе с aif.ru.

Исполнитель роли Шерлока Холмса в советских фильмах о культовом сыщике назвал Пугачеву и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) предателями. По словам Ливанова, подобных людей сразу видно, в какие бы одежды они «ни рядили свою грязную душу».

«Естественно, люди все понимают о предателях. Потому что Бог един», — заключил он.

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