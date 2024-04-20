Последние новости шоубиза 20 апреля: что с Успенской, Киркоровым, Пугачевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

СМИ сообщили о проблемах с сердцем у Любови Успенской, снижении интереса публики к Филиппу Киркорову, возможном возвращении Ивана Урганта на Первый канал уже будущей осенью и отсутствии интереса поклонников Аллы Пугачевой к ее YouTube-каналу. Какие последние новости шоу-бизнеса 20 апреля?

Что произошло с Успенской

Вечером 19 апреля Telegram-канал «112» сообщил, что певица Любовь Успенская обратилась за помощью к врачам. По информации источника, артистка почувствовала себя плохо из-за болей в сердце.

По данным СМИ, певице стало плохо на Мосфильмовской улице в Москве, окружающие вызвали Успенской скорую помощь. Уточнялось, что артистка жаловалась на слишком учащенное сердцебиение.

Позднее представитель Успенской опроверг новости о том, что ей стало плохо. Помощник артистки сказал, что у нее все прекрасно, а информация о вызове скорой помощи является фейком.

«У нее все прекрасно, информация, [что ей вызвали скорую], — фейк», — заявил представитель Успенской.

Почему у публики пропал интерес к Киркорову

У народных артистов России Филиппа Киркорова и Николая Баскова стало меньше заказов на выступления, сообщает портал vokrug.tv. По данным источника, в настоящее время интерес к певцам упал, несмотря на всероссийскую известность.

Как уточняет СМИ, это связано не только с тем, что Киркоров попал в скандал из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, но и с возрождением интереса к музыке 80–90-х годов после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кроме того, появился новый популярный исполнитель Антон Самойлов, который напоминает персонажа из ленты Жоры Крыжовникова и стал популярным на частных вечеринках.

Спрос на дорогих артистов упал, и организаторы мероприятий стали выбирать менее известных исполнителей, чтобы сэкономить, резюмирует издание.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Сколько у Пугачевой реальных поклонников

Певица Алла Пугачева набрала чуть больше 59 тысяч подписчиков на личном YouTube-канале, запуск которого она анонсировала в день своего 75-летия — артистка отметила юбилей 15 апреля. Исполнительница планировала зарабатывать на просмотрах клипов и фильмов, которые выложила в Сеть. За первые пять дней аккаунт Примадонны посетили более 350 тысяч зрителей, примерно каждый седьмой оформил подписку.

Сейчас на канале артистки размещен 21 ролик, в том числе клипы «Свеча горела», «Позови меня с собой» и «Осенние листья». Ранее анонс нового проекта Пугачевой опубликовала на своей странице в социальной сети ее дочь Кристина Орбакайте. Она рассказала, что Примадонна запустила YouTube-канал в качестве подарка к своему юбилею.

Ургант возвращается на Первый канал?

Проект «Вечерний Ургант» может вернуться в эфир уже осенью, когда на федеральных каналах начнется новый сезон, предположил в беседе с NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. По его мнению, огромное количество зрителей ждет возвращения ведущего Ивана Урганта на телеэкраны.

«На федеральных каналах новый сезон всегда начинается осенью. Сейчас возвращать смысла нет ради пары выпусков в апреле и мае. А так можно сделать главным событием сезона. Этого многие ждут. Эта тема волнует многих зрителей. Они ждут возвращения Ивана, нам его не хватает. Я думаю, это случится осенью, не раньше, если его действительно собираются возвращать в эфир», — сказал Горбунов.

Критик также отметил, что Ургант является талантливым ведущим юмористических программ и может быть модератором шоу наподобие «Лучше всех», «Минута славы», «Привет, Андрей» и «Голоса».

Ранее генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст во время съемок КВН позвонил Урганту и публично поздравил его с днем рождения. При этом ведущий несколько раз пошутил во время разговора и «разнес зал».

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