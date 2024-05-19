Последние новости шоубиза 19 мая: Киркоров, SHAMAN, Пугачева, Кологривый

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Ярослав Дронов, Филипп Киркоров, Алла Пугачева

Филипп Киркоров проиграл 20 млн рублей на шоу «Звезды», SHAMAN признался, что не носит нижнее белье, а Алла Пугачева пыталась флиртовать с женатым мужчиной. Какие последние новости шоу-бизнеса 19 мая?

Как Киркоров проиграл 20 млн рублей на шоу «Звезды»

В финале юмористического шоу «Звезды» на телеканале НТВ победила команда комика Дениса Дорохова «Регионы». Они стали обладателями главного приза — 20 млн рублей.

Команда звезды шоу «Однажды в России» смогла опередить соперников в лице рэпера Джигана, певца Дмитрия Маликова, телеведущей Леры Кудрявцевой, юмориста Азамата Мусагалиева и народного артиста России Филиппа Киркорова. С последним развернулась особо ожесточенная борьба, однако поп-короля все же оставили без шанса «понежиться на Мальдивах».

«Ну вот выиграет Киркоров — он опять поедет на Мальдивы нежиться под солнышком. А если мы выиграем, мы проведем газ в дом Сашкиных родителей. Вот и решайте, кому это тепло более желанно», — заявила команда Дорохова.

В состав жюри вошли юморист Гарик Харламов, певец Сергей Жуков, рэпер Тимати, блогеры Валя Карнавал и Артемий Лебедев. Судьи в финале могли распределить баллы от одного до шести, чтобы определить по возрастанию самую слабую и сильную команды.

Второе место досталось команде «Астана» (Мусагалиев), а тройку лучших замкнули «Борцы» (Киркоров). Наименьшее количество голосов было отдано коллективу «Раисы» (Кудрявцева). Команда Дорохова заявила, что отдаст выигрыш на благотворительность.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

В чем признался SHAMAN

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) признался, что не носит нижнее белье. В этом элементе одежды нет смысла, поэтому его «нет и никогда не было», пояснил исполнитель в эфире программы «Ты не поверишь».

«Просто как бы в этом нет смысла. Поэтому трусов у меня нет и никогда не было», — сказал исполнитель.

При этом, по его словам, иногда во время концертов поклонницы кидают на сцену не только футболки, но и нижнее белье. Ничего плохого он в этом не видит. Людям, уверен артист, иногда надо дать возможность отвести душу и похулиганить.

Как нетрезвая Пугачева флиртовала с женатым мужчиной

Певец Сергей Рогожкин рассказал, что в молодости народная артистка СССР Алла Пугачева попыталась «склеить» его на глазах у супруги. По словам исполнителя, однажды он вернулся с гастролей из США и отправился с женой в ночной клуб. Там певец повстречал подвыпившую Примадонну, которая, как указывает музыкант, подошла к их столику и начала флиртовать.

Рогожкин отметил, что Пугачеву не волновало его семейное положение. Певец признался, что сложившаяся ситуация стала для него шоком.

«Мы тогда как раз вернулись с гастролей по США. В России была зима, а мы прибыли из Майями, приехали такие загорелые, модные, еще в Америке всякого брендового шмотья накупили. Выступали в ночном клубе „Невские звезды“, и там все артисты собрались, и как раз Пугачева приехала. Алла Борисовна тогда очень странная дама была, ее абсолютно не интересовало, свободен ты или несвободен в отношениях. Я вообще тогда пришел с женой, мы с ней за столом сидели. Но это обстоятельство как-то Пугачеву не волновало, она подвыпившая подошла и открыто пыталась меня „склеить“. Шок! Мне вообще никогда не нравилась подобная инициатива со стороны женщины», — поделился воспоминаниями Рогожкин в беседе с изданием tnzvezdy.ru.

Почему Кологривый стал актером

Актер Никита Кологривый признался, что снимается в кино ради денег и славы. Об этом он сообщил в программе «Однажды».

По словам звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», он успешно проходит пробы благодаря уверенности в себе. Конкурентов во время прослушиваний он не видит.

«Я прихожу в аудиторию и смотрю: один, второй, третий — вялые типки. Я понимаю, что после того как я зайду, утвердят меня», — рассказал он.

Говоря о том, зачем он начал заниматься актерской деятельностью, Кологривый заявил, что на первом месте у него вовсе не искусство.

«Деньги и слава. Я говорил: „Конечно, за славой. Я хочу быть знаменитым, хочу быть на экранах в главных ролях“. Я этого хотел. А многие говорят: „Нет, мне слава не нужна, я про искусство“. Я не про искусство», — заявил он.

Читайте также:

SHAMAN: последние новости 18 мая, новые песня и клип, слова Кипелова

Алла Пугачева: последние новости 18 мая, ночь с Шаляпиным, найм двойника

Филипп Киркоров: последние новости 18 мая, Успенская, финал шоу «Звезды»