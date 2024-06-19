Последние новости шоубиза 19 июня: Брежнев и Пугачева, Киркоров и дресс-код

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Алла Пугачева, Филипп Киркоров

Ольга Зарубина рассказала о связи Аллы Пугачевой и сына Леонида Брежнева, Филипп Киркоров не приедет с концертами на курорты и поддерживает введение дресс-кода для артистов, а отсутствие Анастасии Ивлеевой на Премии МУЗ-ТВ удивило Константина Анисимова. Какие последние новости шоу-бизнеса 19 июня?

Что известно о связях Пугачевой и Брежнева

Певица Ольга Зарубина рассказала, как народная артистка СССР Алла Пугачева боролось со своими конкурентами. По словам победительницы третьего сезона шоу «Суперстар! Возвращение», в Советском Союзе была музыкальная редакция Центрального телевидения, которая выпускала программы, где создавались хиты. Когда в 1979 году готовился очередной «Голубой огонек», композитор Давид Тухманов предложил Зарубиной исполнить вместе с народным артистом РСФСР Михаилом Боярским его песню «Так не должно быть».

Отснятый номер очень понравился публике, однако из-за Пугачевой телезрители его не увидели, рассказала Зарубина.

Фото: Grigirii Goryachev/Global Look Press Ольга Зарубина

«В том же году снимали „Песню года“, Пугачева должна была выступать со своим хитом „Лето“. Но, наверное, она решила, что два хита — это многовато. И нас с Боярским вырезали. Но чтобы вырезать песню Тухманова... Извините меня, это вообще был глыба-человек, композитор. И чтобы его вырезать, это надо очень постараться кому-то. И после этого случая, когда меня вырезали вместе с Боярским, „музыкалка“ меня уже не брала», — призналась она в беседе с aif.ru.

Зарубина пояснила, что ее не пускал в эфир главный режиссер музыкальной редакции ЦТ. По словам артистки, это происходило под давлением Пугачевой, которая была любимицей Юрия Брежнева — единственного сына генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

«Я подобных историй очень много знаю, когда артистов из-за Пугачевой вырезали из программы. Я слышала, что Пугачева была любимицей сына Брежнева, на минуточку. Обидно, что у нее было такое отношение к людям. Когда „хоронились“ действительно талантливые люди с необыкновенными красивыми голосами, вокалом. Люди должны слышать эти красивые голоса. А у нас их почему-то топили из-за чьего-то желания», — добавила Зарубина.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1978 г.

Почему Киркоров поддержал дресс-код для артистов

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал предложение депутатов Госдумы ввести дресс-код для звезд на выступлениях. В начале июня парламент обратился к Минкульту РФ с просьбой обязать музыкантов соблюдать определенные требования к стилю одежды на тех мероприятиях, которые не предполагают возрастных ограничений.

Поп-король считает, что артисты должны подстраиваться под текущие реалии, поскольку живут в непростое время.

«Главное — не пристраиваться. Есть поза, а есть позиция. Главное — не стоять в позе прачки», — заявил исполнитель в беседе с teleprogramma.pro.

Киркоров подчеркнул, что соблюдает дресс-код. Он заявил, что считает «совершенно бестактным надевать майку-алкоголичку» на мероприятия, где предусмотрен Black Tie, или «самый шик».

Почему у Киркорова не будет концертов

Поп-король сообщил, что текущим летом не будет выступать с сольными концертами в курортных городах на юге России. По словам Киркорова, он «заколебался» гастролировать, поэтому уже полгода никуда не ездит.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Как отметил артист, концертов не будет в том числе потому, что в ближайшие месяцы он примет участие в съемках комедии, где сыграет одну из главных ролей. Речь идет о фильме «Братья», где также снимется комик Денис Дорохов.

«Нет, концертов ни в Сочи, ни в Анапе, ни в других курортных городах не будет. Я летом буду сниматься в фильме: у нас полный метр. Собственно говоря, это, пожалуй, самое главное событие для меня в ближайшие месяцы», — сказал Киркоров.

Кого удивило отсутствие Ивлеевой на Премии МУЗ-ТВ

Телеведущий Константин Анисимов был удивлен, что блогер Анастасия Ивлеева не вела Премию МУЗ-ТВ. В беседе с NEWS.ru на праздновании 30-го дня рождения телеканала ТВ-3 он напомнил, что певицу Лолиту Милявскую, которая была гостем на «голой» вечеринке, пригласили на мероприятие, несмотря на так называемую отмену.

«Лолита же была на „голой“ вечеринке, ее пригласили. А почему нет Ивлеевой? Но я не МУЗ-ТВ, я просто человек, который безгранично любит канал и принимает решения так, как они приняты руководством», — отметил он.

Анисимов признался, что не отказался бы от приглашения быть ведущим. Кроме того, его озадачило отсутствие журналиста Ивана Урганта на мероприятии.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица ТО-МА (Тамара Саксина) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица ТО-МА (Тамара Саксина) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров и Марго Овсянникова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров и Марго Овсянникова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дуэт Galibri & Mavik перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дуэт Galibri & Mavik перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Группа Filatov & Kara перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. 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«Они назвали премию „Возвращение“. Я не знаю, почему они не позвали Урганта вести Премию МУЗ-ТВ. Это было бы хорошее возвращение в прямом смысле этого слова», — констатировал собеседник NEWS.ru.

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