Ольга Зарубина рассказала о связи Аллы Пугачевой и сына Леонида Брежнева, Филипп Киркоров не приедет с концертами на курорты и поддерживает введение дресс-кода для артистов, а отсутствие Анастасии Ивлеевой на Премии МУЗ-ТВ удивило Константина Анисимова. Какие последние новости шоу-бизнеса 19 июня?
Что известно о связях Пугачевой и Брежнева
Певица Ольга Зарубина рассказала, как народная артистка СССР Алла Пугачева боролось со своими конкурентами. По словам победительницы третьего сезона шоу «Суперстар! Возвращение», в Советском Союзе была музыкальная редакция Центрального телевидения, которая выпускала программы, где создавались хиты. Когда в 1979 году готовился очередной «Голубой огонек», композитор Давид Тухманов предложил Зарубиной исполнить вместе с народным артистом РСФСР Михаилом Боярским его песню «Так не должно быть».
Отснятый номер очень понравился публике, однако из-за Пугачевой телезрители его не увидели, рассказала Зарубина.
«В том же году снимали „Песню года“, Пугачева должна была выступать со своим хитом „Лето“. Но, наверное, она решила, что два хита — это многовато. И нас с Боярским вырезали. Но чтобы вырезать песню Тухманова... Извините меня, это вообще был глыба-человек, композитор. И чтобы его вырезать, это надо очень постараться кому-то. И после этого случая, когда меня вырезали вместе с Боярским, „музыкалка“ меня уже не брала», — призналась она в беседе с aif.ru.
Зарубина пояснила, что ее не пускал в эфир главный режиссер музыкальной редакции ЦТ. По словам артистки, это происходило под давлением Пугачевой, которая была любимицей Юрия Брежнева — единственного сына генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
«Я подобных историй очень много знаю, когда артистов из-за Пугачевой вырезали из программы. Я слышала, что Пугачева была любимицей сына Брежнева, на минуточку. Обидно, что у нее было такое отношение к людям. Когда „хоронились“ действительно талантливые люди с необыкновенными красивыми голосами, вокалом. Люди должны слышать эти красивые голоса. А у нас их почему-то топили из-за чьего-то желания», — добавила Зарубина.
Почему Киркоров поддержал дресс-код для артистов
Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал предложение депутатов Госдумы ввести дресс-код для звезд на выступлениях. В начале июня парламент обратился к Минкульту РФ с просьбой обязать музыкантов соблюдать определенные требования к стилю одежды на тех мероприятиях, которые не предполагают возрастных ограничений.
Поп-король считает, что артисты должны подстраиваться под текущие реалии, поскольку живут в непростое время.
«Главное — не пристраиваться. Есть поза, а есть позиция. Главное — не стоять в позе прачки», — заявил исполнитель в беседе с teleprogramma.pro.
Киркоров подчеркнул, что соблюдает дресс-код. Он заявил, что считает «совершенно бестактным надевать майку-алкоголичку» на мероприятия, где предусмотрен Black Tie, или «самый шик».
Почему у Киркорова не будет концертов
Поп-король сообщил, что текущим летом не будет выступать с сольными концертами в курортных городах на юге России. По словам Киркорова, он «заколебался» гастролировать, поэтому уже полгода никуда не ездит.
Как отметил артист, концертов не будет в том числе потому, что в ближайшие месяцы он примет участие в съемках комедии, где сыграет одну из главных ролей. Речь идет о фильме «Братья», где также снимется комик Денис Дорохов.
«Нет, концертов ни в Сочи, ни в Анапе, ни в других курортных городах не будет. Я летом буду сниматься в фильме: у нас полный метр. Собственно говоря, это, пожалуй, самое главное событие для меня в ближайшие месяцы», — сказал Киркоров.
Кого удивило отсутствие Ивлеевой на Премии МУЗ-ТВ
Телеведущий Константин Анисимов был удивлен, что блогер Анастасия Ивлеева не вела Премию МУЗ-ТВ. В беседе с NEWS.ru на праздновании 30-го дня рождения телеканала ТВ-3 он напомнил, что певицу Лолиту Милявскую, которая была гостем на «голой» вечеринке, пригласили на мероприятие, несмотря на так называемую отмену.
«Лолита же была на „голой“ вечеринке, ее пригласили. А почему нет Ивлеевой? Но я не МУЗ-ТВ, я просто человек, который безгранично любит канал и принимает решения так, как они приняты руководством», — отметил он.
Анисимов признался, что не отказался бы от приглашения быть ведущим. Кроме того, его озадачило отсутствие журналиста Ивана Урганта на мероприятии.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица ТО-МА (Тамара Саксина) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров и Марго Овсянникова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дуэт Galibri & Mavik перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Группа Filatov & Kara перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Виктория Дайнеко с мужем перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Сергей Жуков с супругой Региной Бурд, дочерью Александрой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец ST c супругой Ассоль Васильевой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Анна Хилькевич перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Ольга Бузова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Джиган и Оксана Самойлова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Юлия Савичева перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Тося Чайкина перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анжелина Пушнова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Марина Хлебникова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
T-killah с женой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Митя Фомин перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Леон Кемстач с мамой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дима Билан перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анита Цой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Слава с дочерью перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Группа «Город 312» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Жасмин перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Милана Хаметова и Дава перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Нюша перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Natan (Натан Миров) и Алсу перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Оксана Почепа (Акула) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Группа «Блестящие» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Григорий Лепс перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Зара перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Группа «Фабрика» перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анна Семенович перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Эвелина Блёданс и Хабиб перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Яна Рудковская перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Севиль перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
SHAMAN (Ярослав Дронов) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Наталья Фриске перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Стас Пьеха перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Катя Лель перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
DJ Грув перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Мот с женой Марией перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигурист Роман Костомаров с женой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Burito перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жанна Агузарова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Ольга Бузова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александр Ревва с женой перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Анна Семенович перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Яна Кошкина и певец Алексей Фокин (Никита) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица IOWA перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Мари Краймбрери перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Филипп Киркоров и Олег Майями перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Лена Катина с семьей перед церемонией вручения премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Эмми Лин перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Алсу перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Mia Boyka перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение»
«Они назвали премию „Возвращение“. Я не знаю, почему они не позвали Урганта вести Премию МУЗ-ТВ. Это было бы хорошее возвращение в прямом смысле этого слова», — констатировал собеседник NEWS.ru.
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