Последние новости шоубиза 14 апреля: что с Шуфутинским, Галкиным, Пугачевой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Шансонье Михаил Шуфутинский рассказал о разладе в семье, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) записал видео на фоне атаки Ирана на Израиль, а певица Алла Пугачева готовится с размахом отметить 75-летний юбилей. Какие последние новости шоу-бизнеса 14 апреля?

Что Шуфутинский рассказал о разладе в своей семье

Артист стал гостем программы «Секрет на миллион» с телеведущей Лерой Кудрявцевой на телеканале НТВ. В ходе шоу Шуфутинский признался в сложных отношениях с сыном из-за новой избранницы Светланы Уразовой.

Певец рассказал, что младший сын Антон в штыки воспринял его вторую половинку. При этом, по словам шансонье, старший сын Дэвид, напротив, порадовался за него и попытался донести это своему брату.

«Брат ему объяснял, что это же хорошо, что папа нашел человека, с которым счастлив, но он не понимал», — сказал певец.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Михаил Шуфутинский

Болезненно на новую избранницу Шуфутинского также отреагировала невестка Брэнди — жена его младшего сына. По словам артиста, она всегда «была приветливой девочкой», но ее отношение к нему резко изменилось.

«Когда я привез всех ее родственников и мы со Светланой приехали знакомиться, она (Брэнди. — NEWS.ru) не захотела даже ничего слышать о ней. Я думаю, что они не имеют права ко мне так относиться. Я ничем этого не заслужил», — констатировал Шуфутинский.

Что сказал Галкин об атаке Ирана на Израиль

Накануне шоумен опубликовал на своей странице в социальной сети видео, на котором он со стаканом, предположительно, спиртного в руках желает удачи израильской системе ПВО на фоне массированной атаки Ирана. Как отмечает Telegram-канал Readovka, юморист во время записи находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам Галкин в ролике отмечает, что выпил виски.

При этом юморист перепутал фразы на иврите. Сначала артист заявил «мазл тов» (счастливой планеты-судьбы), но затем сумел пожелать военным удачи и выговорил «беацлаха» (удачи).

Позднее комик опубликовал другой ролик, заявив, что в настоящий момент он находится в Израиле. Таким образом Галкин ответил СМИ, которые ставили под сомнение этот факт.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин

Как Пугачева отметит юбилей

Народная артистка СССР 15 апреля отпразднует свой 75-летний юбилей. По информации СМИ, торжество пройдет на Кипре, а мероприятие посетят не менее 160 человек. Список приглашенных гостей неизвестен, однако источник сообщает, что в него вошли лидер группы «Цветы» Стас Намин и продюсер Александр Достман. Ранее появилась информация, что в планах Пугачевой значатся юбилейный концерт в Израиле и тур по всей Европе.

Предполагается, что на юбилей матери приедет певица Кристина Орбакайте. Дочь Примадонны вместе с мужем Михаилом Земцовым на днях прилетела из США в Европу и сейчас отдыхает в Париже.

Почему Петров не считает Юру Борисова своим конкурентом

Актер Александр Петров на премьере фильма «Сто лет тому вперед» в кинотеатре «Октябрь» в Москве признался, что не считает Юрия Борисова своим конкурентном. Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента NEWS.ru, артист назвал Борисова своим коллегой и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Петров

«Я считаю его (Юрия Борисова. — NEWS.ru) своим коллегой. Юра прекрасен, Юра безумно талантливый, и я всегда с огромным удовольствием снимаюсь с Юрой в кино. Это не первый наш фильм, и я очень надеюсь, что будет еще. И я получаю фантастическое удовольствие от работы с таким человеком, с таким мегаталантливым [актером], как Юра Борисов», — сказал Петров.

Актеры сыграли вместе в фильме «Сто лет тому вперед» по мотивам романа Кира Булычева, который лег в основу советской картины «Гостья из будущего». Премьерный показ ленты проходит 14 апреля в московском кинотеатре «Октябрь». Борисову досталась роль космического пирата Глота, а Петрову — Весельчака У.

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