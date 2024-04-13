Последние новости шоубиза 13 апреля: что с SHAMAN, Киркоровым, Пугачевой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/АГН Москва

Певец SHAMAN раскрыл секрет своего успеха, народный артист России Филипп Киркоров прекратил дружбу с Аллой Пугачевой, а сама Примадонна сумела заработать миллиарды рублей. Какие последние новости шоу-бизнеса 13 апреля, как прошли похороны звезды проекта «Голос» Евгения Кунгурова?

Что сказал SHAMAN о своем успехе

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на бенефисе дрессировщика кошек Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» рассказал корреспонденту NEWS.ru, что секретом его успеха может быть честность. Артист обратил внимание, что искренности не хватает во все времена, поэтому люди реагируют на нее.

«Если бы я знал этот секрет или кто-то бы знал... Представляете, я лет 15 шел к тому, что сейчас есть. Если бы его (секрет. — NEWS.ru) знал, конечно же, я бы раньше пришел [к успеху]. Поэтому я не могу сказать. Но, думаю, это честность. Ее сейчас и вообще всегда не хватало», — отметил певец.

Также SHAMAN ответил на вопрос корреспондента NEWS.ru, как избежать трагедий, подобных теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. По словам исполнителя, массовые мероприятия должны быть хорошо защищены и это является задачей организаторов.

«Соблюдать безопасность на каждом концерте. Над этим вопросом надо всегда задумываться до проведения мероприятий. Вот, собственно, и все. Массовые мероприятия всегда должны быть хорошо защищены. Это задача организаторов», — подчеркнул Дронов.

Куклачева 12 апреля госпитализировали с бенефиса «Жемчужная нить жизни» в московском «Вегас Сити Холле», где артист отмечал свой 75-летний юбилей. Генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный заявил, что у дрессировщика кошек диагностировали обширный инфаркт, сейчас артист в тяжелом, но стабильном состоянии.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Киркоров отказался от Пугачевой?

В последнем выпуске юмористического шоу «Звезды» на НТВ, в котором знаменитости соревнуются за звание самого смешного артиста, поп-король назвал свою бывшую супругу Аллу Пугачеву «бабушкой».

«У меня бабушка, знаешь, как говорила? „Не ойкай — не рожаешь“. А еще одна бабушка... Не бабушка, а подруга», — пошутил Киркоров, который при этом не произнес фамилию народной артистки СССР.

Шутка певца вызвала смех и аплодисменты не только у звездных экспертов, но и у зрителей. Портал 7days.ru предполагает, что поп-король «устал молча сносить издевательства» и публично отказался от дружбы с певицей.

«Примадонна, которая раньше отмалчивалась, публично обозначила негативное отношение к России, что, похоже, стало последней каплей для Киркорова. Вот поп-король и оставил в прошлом дружбу с Пугачевой и позволил себе публично над ней посмеяться», — пишет издание.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Сколько Пугачева заработала за карьеру

За годы работы Пугачева успела заработать состояние в 14 млрд рублей. По данным источника, в начале карьеры, до 1975 года, ставка артистки за концерт составляла 10 рублей, но со временем гонорары росли, а сама Примадонна удостаивалась престижных званий.

В то же время депутат Госдумы Сергей Соловьев призвал Пугачеву публично извиниться за свои слова и «антироссийскую позицию». По его словам, только в этом случае зрители могут простить артистку. Соловьев подчеркнул, что в случае возвращения Примадонны в Россию ее все равно ждут «закат и угасание».

Парламентарий добавил, что даже в случае возвращения Пугачевой в Россию ее выступления будут проходить не на главных сценах. Он также выразил сомнение, что певица сможет появиться в эфирах центральных телеканалов.

Как прошли похороны Кунгурова

Поэтесса Татьяна Маругова, присутствовавшая на похоронах оперного певца Евгения Кунгурова, рассказала, что видела улыбку на его лице в гробу. По ее мнению, это свидетельствует о том, что сейчас певец счастлив и хочет, чтобы близкие его отпустили.

«Женя в гробу улыбался. Я видела такое впервые. Было чувство, что ему очень легко. Ушла боль и мучения», — заявила поэтесса.

Звезду проектов «Голос» и «Один в один» вечером 8 апреля нашли мертвым недалеко от собственного дома на Зоологической улице в Москве. Перед этим он рассказал жене о желании покончить жизнь самоубийством.

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