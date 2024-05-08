Последние новости шоу-бизнеса 8 мая: что с Ивлеевой, Сукачевым, Пресняковым

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева может вернуться на телевидение, а рок-музыкант Гарик Сукачев попал в скандал из-за концертов. Каковы последние новости о шоу-бизнесе на 8 мая?

Вернется ли Ивлеева на ТВ

8 мая блогер, организовавшая скандальную «голую» вечеринку, опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором показала, что смотрит инаугурацию президента РФ Владимира Путина. Кроме того, Ивлеева подшутила над телеведущей Ольгой Бузовой, которая удивилась, что коллега до этого никогда не смотрела выступления главы государства.

После этого блогер сообщила о возвращении к съемкам в программе о путешествиях по разным странам мира «Орел и решка». Ивлеева не уточнила, когда состоится премьера. Также блогер не раскрыла, появится ли в кадре она сама.

«Девочки, не поверите, в процессе!» — поделилась Ивлеева в ответ на предложение снять программу о городах России.

После этого продюсер Нателла Крапивина написала в своем Telegram-канале, что блогер не будет иметь отношения к ее проекту. Крапивина подчеркнула, что Ивлеева больше не будет ведущей популярного шоу о путешествиях. При этом менеджер не исключила, что телеведущая создаст свой проект.

«Официально опровергаю! Бренд „Орел и решка“ принадлежит моей компании, и производить этот проект можем только мы. Возможно, Ивлеева создаст наконец нормальное шоу и будет сниматься в нем хоть до старости, но к моему проекту она никакого отношения не имеет и иметь не будет», — написала Крапивина.

Программа о путешествиях «Орел и решка» ранее выходила на телеканале «Пятница!». Ивлеева на протяжении нескольких сезонов была ведущей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Что за скандал с Сукачевым

Telegram-канал Mash сообщил, что музыкант отказался выступать в российских регионах после срыва тура. По информации журналистов, Сукачев принял решение сосредоточиться на работе в театре «Современник» и будет давать концерты исключительно на корпоративных мероприятиях.

При этом Mash обратил внимание на то, что стоимость частного выступления артиста снизилась с девяти до семи миллионов рублей. В публикации говорилось, что в ближайшее время музыкант не планирует гастроли.

После этого PR-директор артиста Анастасия Рогожникова в беседе с NEWS.ru опровергла эту информацию. По ее словам, музыкант не намерен приостанавливать творческую деятельность и уже готовится к новым концертам.

«Информация, которая появилась в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности. И мне бы хотелось обратиться к тем журналистам, которые пишут непроверенные данные: обращайтесь к источникам, проверяйте сайт, официальный Telegram-канал Игоря Сукачева. Потому что это сообщение действительно очень странное, непонятно, откуда взяли эту информацию. Отмена нескольких концертов, которая произошла из-за безответственных организаторов, — это не повод не давать концерты в будущем», — рассказала Рогожникова.

Представительница музыканта отметила, что у Гарика Сукачева уже запланированы новые концерты в России. 12 июля пройдет его концерт в Москве.

«Обращаться в суд из-за этой публикации мы не будем. Они словно какую-то дурость на заборе написали. Не обращаться же в суд, чтобы эту дурость стерли, смысла нет. Но, к сожалению, приходится давать опровержение», — добавила Рогожникова.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Гарик Сукачев

Как Никита Пресняков живет в США

KP.RU со ссылкой на источник пишет, что тайно уехавший в 2023 году в США Никита Пресняков столкнулся с финансовыми проблемами. По словам собеседника издания, музыкант пожаловался на дороговизну в кафе и ресторанах.

В материале говорится, что внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой живет за рубежом «на широкую ногу», однако поездка с друзьями в Нью-Йорк потребовала значительных расходов, в том числе нескромная сумма была потрачена в любимом суши-баре.

Источник KP.RU также сообщил, что певец надеется вскоре компенсировать все расходы за счет выручки от масштабного концерта. Журналисты уточнили, что пока Пресняков не делал официальных заявлений на этот счет, обмолвившись о выступлении только один раз.

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