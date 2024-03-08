Филипп Киркоров рассказал о ночи с Аллой Пугачевой и подвергся критике за очередной образ, SHAMAN записал новую песню, Лолита Милявская и Анастасия Ивлеева поздравили женщин с праздником. Какие последние новости шоу-бизнеса 8 марта?

Что рассказал Киркоров о ночи с Пугачевой

В Сети появился предновогодний выпуск шоу «Что было дальше?» («ЧБД») с участием народного артиста России Филиппа Киркорова. Эпизод, который был снят 14 ноября прошлого года, не выложили в запланированную дату из-за участия поп-короля в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой и последующего скандала.

В ходе выпуска Киркоров поделился историей о том, как в 1990-е годы во время романтической ночи с женщиной ему поступил звонок от режиссера Никиты Михалкова. Певец не стал раскрывать личность своей избранницы напрямую, но намекнул, что речь идет о женщине, чье имя начинается и заканчивается на букву «А». Он охарактеризовал ее как «главную артистку и певицу этой страны». Как догадались зрители, речь идет об экс-супруге поп-короля Алле Пугачевой. Участники шоу во время выпуска называли имя Алла, и Киркоров этого не стал отрицать.

«Лежим мы, значит, с любимой. Имя на „А“ начинается, на „А“ заканчивается. Занимаемся любовью. <...> Все было очень красиво, так романтично», — рассказал Киркоров.

В ту ночь он сделал своей избраннице сюрприз — оклеил потолок звездочками, которые светились в темноте. Однако в самый интимный момент его телефон стал звонить. Певец игнорировал звонок, однако после решил проверить, кто пытался с ним связаться.

Алла Пугачева и Филипп КиркоровФото: Gennadii Usoev/Global Look PressАлла Пугачева и Филипп Киркоров

«И в это время, в самый разгар эйфории, начинает вибрировать! Вибрирует и вибрирует. Я понимаю, что Новый год, все звонят, поздравляют <...> Но беру телефон и понимаю, что звонит человек, который вообще никогда никому не звонит!» — продолжил певец.

Киркоров признался, что звонившим оказался Михалков, который хотел ему вручить подарок в виде шкуры медведя, оставшейся после съемок одной из кинокартин.

Почему Киркорова раскритиковали за новый образ

Накануне Киркоров появился на премьере нового реалити-шоу телеканала ТНТ «Сокровища императора» в брючном костюме камуфляжной расцветки от Louis Vuitton, ковбойском галстуке и темных очках. Свой образ исполнитель дополнил сумкой-фотоаппаратом на шее.

Сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru заявил, что подобный внешний вид певца представляет собой попытку привлечь внимание и является неуместным.

«Что хотел этим изобразить Киркоров — непонятно. С образом военнослужащих он точно не сочетается. Все это больше походит на клоунаду, чем на реальное социальное высказывание», — сказал спикер.

Собеседник NEWS.ru добавил, что подобное заигрывание с аудиторией выглядит жалко. По его мнению, сегодня россиянам неинтересно наблюдать за шоу-бизнесом.

Филипп КиркоровФото: Сергей Петров/NEWS.ruФилипп Киркоров

Что за песню выпустил SHAMAN

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выпустил новую песню, которая называется «Мама». В тексте композиции лирический герой признается в чувствах к родительнице и подчеркивает, что готов отдать за нее все.

Съемки клипа проводились в одном из детских домов Тулы. Именно в этом городе родился и вырос Дронов. Артист подарил воспитанникам детского дома новую одежду, телевизор, приставки, бытовую технику, игрушки. Он также пригласил детей принять участие в одном из концертов своей специальной праздничной программы «ТЫ МОЯ», приуроченной к празднику 8 Марта.

Продюсер Максим Фадеев рассказал, что спродюсировал новый трек Дронова. В своих социальных сетях он отметил, что композиция дорога его сердцу. Позднее Фадеев уточнил, что подарил песню «Мама» Дронову на его день рождения.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub»

Как поздравили женщин с 8 Марта Лолита и Ивлеева

Певица Лолита Милявская в честь Международного женского дня обратилась к женщинам, которые служат в зоне проведения спецоперации. Артистка в своем Telegram-канале пожелала россиянкам чистого неба над головой и «держаться».

«В этот день особые слова благодарности хочется сказать девочкам, которые разделили все мужские тяготы. Это военные врачи, все, кто сейчас на СВО находится. Я не знаю, будут ли им дарить тюльпаны, и вряд ли им в голову придет сегодня покупать себе цветы. Они все время в напряжении. Поэтому просто хочу пожелать вам весны, голубого чистого-чистого неба без всяких раздражающих звуков. Держитесь», — написала Лолита.

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева также записала в Telegram-канале поздравление по случаю 8 Марта. Она напомнила, что быть женщиной — это нести огромную ответственность и подавать пример. Отдельно девушка выделила женщин-военнослужащих, пожелав им огромного счастья и бесконечной любви.

«Быть женщиной — это нести ответственность. За то, какой пример ты подаешь, как воспитываешь детей, как реализовываешься и каким идеалам служишь. Мы, женщины, это настоящая сила, которая кроется в милосердии, человеколюбии и возможности развиваться сразу в нескольких сферах жизни», — сказала Ивлеева.

Она добавила, что с самого детства этот праздник ассоциируется у нее с уважением и солидарностью. Обращаясь к россиянкам, она призвала не боятся меняться и менять мир вокруг себя.

Анастасия ИвлееваФото: Сергей Булкин/NEWS.ruАнастасия Ивлеева

Что со здоровьем Пугачевой

Физиономист Олег Воеводин, который посмотрел видео Пугачевой с критикой певца Стаса Михайлова, в беседе с NEWS.ru заявил, что со здоровьем Примадонны все в порядке. По его словам, происходящее в кадре — комическая сцена, которая исполнена с присущим звезде актерским мастерством.

«Насчет здоровья Пугачевой можете не переживать, у нее все в порядке, это точно. Никаких проблем. Так как у нее форма лица „огонь — вода“, можно сказать, что все видео, от первой до последней секунды, это комическая сценка. Огонь — это вначале все серьезно, ту-ту-ту, а в конце она называет Михайлова плохим словом. Она умеет в конце поддать юморка, это ее актерское мастерство, она в образе, но не более того», — заявил Воеводин.

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