Последние новости шоу-бизнеса 8 марта: что с Киркоровым, SHAMAN, Пугачевой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Shaman (Ярослав Дронов)

Филипп Киркоров рассказал о ночи с Аллой Пугачевой и подвергся критике за очередной образ, SHAMAN записал новую песню, Лолита Милявская и Анастасия Ивлеева поздравили женщин с праздником. Какие последние новости шоу-бизнеса 8 марта?

Что рассказал Киркоров о ночи с Пугачевой

В Сети появился предновогодний выпуск шоу «Что было дальше?» («ЧБД») с участием народного артиста России Филиппа Киркорова. Эпизод, который был снят 14 ноября прошлого года, не выложили в запланированную дату из-за участия поп-короля в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой и последующего скандала.

В ходе выпуска Киркоров поделился историей о том, как в 1990-е годы во время романтической ночи с женщиной ему поступил звонок от режиссера Никиты Михалкова. Певец не стал раскрывать личность своей избранницы напрямую, но намекнул, что речь идет о женщине, чье имя начинается и заканчивается на букву «А». Он охарактеризовал ее как «главную артистку и певицу этой страны». Как догадались зрители, речь идет об экс-супруге поп-короля Алле Пугачевой. Участники шоу во время выпуска называли имя Алла, и Киркоров этого не стал отрицать.

«Лежим мы, значит, с любимой. Имя на „А“ начинается, на „А“ заканчивается. Занимаемся любовью. <...> Все было очень красиво, так романтично», — рассказал Киркоров.

В ту ночь он сделал своей избраннице сюрприз — оклеил потолок звездочками, которые светились в темноте. Однако в самый интимный момент его телефон стал звонить. Певец игнорировал звонок, однако после решил проверить, кто пытался с ним связаться.

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров

«И в это время, в самый разгар эйфории, начинает вибрировать! Вибрирует и вибрирует. Я понимаю, что Новый год, все звонят, поздравляют <...> Но беру телефон и понимаю, что звонит человек, который вообще никогда никому не звонит!» — продолжил певец.

Киркоров признался, что звонившим оказался Михалков, который хотел ему вручить подарок в виде шкуры медведя, оставшейся после съемок одной из кинокартин.

Почему Киркорова раскритиковали за новый образ

Накануне Киркоров появился на премьере нового реалити-шоу телеканала ТНТ «Сокровища императора» в брючном костюме камуфляжной расцветки от Louis Vuitton, ковбойском галстуке и темных очках. Свой образ исполнитель дополнил сумкой-фотоаппаратом на шее.

Сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru заявил, что подобный внешний вид певца представляет собой попытку привлечь внимание и является неуместным.

«Что хотел этим изобразить Киркоров — непонятно. С образом военнослужащих он точно не сочетается. Все это больше походит на клоунаду, чем на реальное социальное высказывание», — сказал спикер.

Собеседник NEWS.ru добавил, что подобное заигрывание с аудиторией выглядит жалко. По его мнению, сегодня россиянам неинтересно наблюдать за шоу-бизнесом.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что за песню выпустил SHAMAN

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выпустил новую песню, которая называется «Мама». В тексте композиции лирический герой признается в чувствах к родительнице и подчеркивает, что готов отдать за нее все.

Съемки клипа проводились в одном из детских домов Тулы. Именно в этом городе родился и вырос Дронов. Артист подарил воспитанникам детского дома новую одежду, телевизор, приставки, бытовую технику, игрушки. Он также пригласил детей принять участие в одном из концертов своей специальной праздничной программы «ТЫ МОЯ», приуроченной к празднику 8 Марта.

Продюсер Максим Фадеев рассказал, что спродюсировал новый трек Дронова. В своих социальных сетях он отметил, что композиция дорога его сердцу. Позднее Фадеев уточнил, что подарил песню «Мама» Дронову на его день рождения.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub»

Как поздравили женщин с 8 Марта Лолита и Ивлеева

Певица Лолита Милявская в честь Международного женского дня обратилась к женщинам, которые служат в зоне проведения спецоперации. Артистка в своем Telegram-канале пожелала россиянкам чистого неба над головой и «держаться».

«В этот день особые слова благодарности хочется сказать девочкам, которые разделили все мужские тяготы. Это военные врачи, все, кто сейчас на СВО находится. Я не знаю, будут ли им дарить тюльпаны, и вряд ли им в голову придет сегодня покупать себе цветы. Они все время в напряжении. Поэтому просто хочу пожелать вам весны, голубого чистого-чистого неба без всяких раздражающих звуков. Держитесь», — написала Лолита.

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева также записала в Telegram-канале поздравление по случаю 8 Марта. Она напомнила, что быть женщиной — это нести огромную ответственность и подавать пример. Отдельно девушка выделила женщин-военнослужащих, пожелав им огромного счастья и бесконечной любви.

«Быть женщиной — это нести ответственность. За то, какой пример ты подаешь, как воспитываешь детей, как реализовываешься и каким идеалам служишь. Мы, женщины, это настоящая сила, которая кроется в милосердии, человеколюбии и возможности развиваться сразу в нескольких сферах жизни», — сказала Ивлеева.

Она добавила, что с самого детства этот праздник ассоциируется у нее с уважением и солидарностью. Обращаясь к россиянкам, она призвала не боятся меняться и менять мир вокруг себя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Что со здоровьем Пугачевой

Физиономист Олег Воеводин, который посмотрел видео Пугачевой с критикой певца Стаса Михайлова, в беседе с NEWS.ru заявил, что со здоровьем Примадонны все в порядке. По его словам, происходящее в кадре — комическая сцена, которая исполнена с присущим звезде актерским мастерством.

«Насчет здоровья Пугачевой можете не переживать, у нее все в порядке, это точно. Никаких проблем. Так как у нее форма лица „огонь — вода“, можно сказать, что все видео, от первой до последней секунды, это комическая сценка. Огонь — это вначале все серьезно, ту-ту-ту, а в конце она называет Михайлова плохим словом. Она умеет в конце поддать юморка, это ее актерское мастерство, она в образе, но не более того», — заявил Воеводин.

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