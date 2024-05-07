Последние новости шоу-бизнеса 7 мая: что с Нюшей, Шевчуком, Киркоровым

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Рок-музыканта Юрия Шевчука обвинили в экстремизме, певица Нюша подала на развод после семи лет брака, а Филипп Киркоров снимется в кино. Какие последние новости шоу-бизнеса 7 мая?

Почему Нюша разводится с мужем

Певица Нюша (Анна Шурочкина) подтвердила, что разводится с бизнесменом Игорем Сивовым после семи лет брака. Как отмечает StarHit, ранее в СМИ нередко появлялись сообщения о возможном разрыве артистки с избранником, в браке с которым она воспитывала дочь Симбу-Серафиму и сына Сафрона.

«Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить. Но с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток», — рассказала Нюша.

В 2022 году звезда рассказывала, что в их паре произошла измена, не уточнив, кто оступился. Поклонники сразу же заподозрили в супружеской неверности Сивова, поскольку в 2021 году Нюша была беременна вторым ребенком.

«Я бы не хотела погружаться в подробности, как в некое грязное белье, этой ситуации. Но я считаю, что важно об этом говорить, а не оставлять эти темы за дверью, потому что это происходит в жизни миллионов людей», — рассказывала Нюша в интервью на канале «Света вокруг света».

Пара, по их собственному признанию, на своем примере хотела показать, что «есть вещи в жизни, которые можно принимать по-другому: не разрывать, не посылать, а посмотреть, о чем эта ситуация».

После публичного заявления о неверности началась массовая травля предпринимателя. На фоне этого он провел прямой эфир в своих соцсетях и прокомментировал планы относительно дальнейшей жизни с женой. Сивов отметил, что злопыхатели в большей степени не понимают, что говорят.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Нюша (Анна Шурочкина)

Почему Шевчука обвинили в экстремизме

6 мая «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщила, что основателя и лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» за произнесенную на концерте в Дубае речь о революции. По информации канала, в перерыве между выступлениями музыкант со сцены выразил уверенность, что «лажа может заканчиваться какой-то революцией, чем-то хорошим».

После этого Шевчук заявил «Газете.Ru», что он не получал средств из иностранных источников, поэтому не боится проверки Минюста и Генпрокуратуры.

«Ничего не боюсь, потому что я не иноагент и таковым не являюсь. Я никаких денег, ничего не брал. Я скажу, что он (общественник, призвавший провести проверку в отношении Шевчука. — NEWS.ru) бедный, несчастный двоечник. Потому что он не знает истории, что тяжелые времена кончаются светлыми, светлые времена кончаются тяжелыми. Все в это верят по-разному. Этот человек просто плохо учился в школе», — заявил музыкант.

По мнению Шевчука, «безграмотная серость» любит запрещать и уничтожать и за счет этого возвышаться над другими людьми.

Похожей точки зрения придерживается и журналистка Ксения Собчак. Она написала в своем Telegram-канале, что доносчики и стукачи являются самой подлой прослойкой российского общества. По ее словам, за свою историю РФ пережила многое, а некоторые люди «так ничему и не научились».

«Эти люди — самая подлая прослойка нашего общества. Сгнивший пустоцвет. Я очень хочу, чтобы в моей стране перестало быть модным и уместным стукачество. Во-первых, это не по-пацански, а во-вторых, это не по-христиански», — написала Собчак.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Юрий Шевчук

Кем еще будет работать Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров сообщил на «Шоу Воли» на ТНТ, что ему предложили главную роль в полнометражном фильме. Поп-король пообещал, что эта работа станет сюрпризом для аудитории.

«Это кино. Большой метр. Я не режиссер, я исполнитель главной роли, а второй исполнитель главной роли — не скажу кто. Но для вас это будет сюрпризом», — заинтриговал публику Киркоров.

Артист добавил, что съемки фильма начнутся летом 2024 года. Имени режиссера или других коллег по съемочной площадке Киркоров раскрывать не стал.

Правда ли, что Орбакайте выступит в Кремле

Кристина Орбакайте выступит в Кремлевском дворце в День защиты детей 1 июня, сообщает aif.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. По информации журналистов, таким образом певица решила вернуться на российскую эстраду после «не особо удачных» выступлений за рубежом.

При этом пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский в разговоре с NEWS.ru опроверг сообщения о грядущем выступлении Орбакайте 1 июня. По его словам, на данный момент в составе артистов, который запланирован в этой программе, ее имени нет.

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