Последние новости шоу-бизнеса 3 марта: что с Пугачевой, Киркоровым, Асти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Алла Пугачева выпустила новую песню и обратилась к поклонникам, Филипп Киркоров посвятил пост в соцсетях бывшей супруге, а Анна Асти занялась благотворительностью. Какие последние новости шоу-бизнеса 3 марта?

Что известно о новой песне Пугачевой

3 марта в социальных сетях появился клип на новую песню Пугачевой, которая называется «Не беспокойся за меня». Соответствующее видео опубликовали бывший муж певицы Филипп Киркоров и ее нынешний супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Автором музыки и соавтором текста к песне указан поэт и композитор Константин Губин.

«Не беспокойся, что с тобой? Я спокойна как никогда. Просто мне приснился бой, в нем ты вынес меня из огня. Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе. Богом данное не поменять, и нельзя изменить себе», — поет Пугачева.

Кроме того, Примадонна обратилась к поклонникам. Более 50 лет назад она придумала отмечать в первое воскресенье весны «праздник желтых цветов». В этот день певица устраивала вечеринку и символически разрешала начинать это время года.

«Первое воскресенье весны. Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому!» — написала она на своей странице в социальной сети.

Как Киркоров отреагировал на новую песню Пугачевой

В Telegram-канале народный артист России опубликовал свою версию клипа на новую песню Пугачевой. Видеоряд состоит из различных кадров, на которых поп-король находится или в одиночестве, или рядом с экс-супругой во время выступлений прошлых лет. В частности, на одном из моментов певец встает на колени перед Примадонной и дарит ей букет цветов.

«Первое воскресенье весны... По доброй традиции Аллы Пугачевой ВЕСНУ РАЗРЕШАЕМ! Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню. <...> Спасибо авторам — Константину Губину за музыку и Алле за такой проникновенный текст. С праздником! Пой, Алла! Люблю», — подписал ролик Киркоров, сопроводив текст эмодзи в виде сердца.

Какой благотворительный проект запускает Анна Асти

Певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) после возвращения в Россию сообщила в своих социальных сетях, что открыла собственный благотворительный фонд, над созданием которого работала на протяжении года. Организация называется «Феникс» и будет заниматься помощью малоимущим и многодетным семьям, а также поддерживать учреждения здравоохранения и образования.

Соучредителем фонда стала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и председатель «Национального родительского комитета» Ирина Волынец. Вместе с ней Асти навестила подопечных фонда Доктора Лизы, примером которой звезда много раз восхищалась, и перевела на счет организации 4 млн рублей.

Артистка привезла детям подарки (игрушки и канцтовары), а после вручения несколько часов общалась с ними и их родителями. В конце встречи Асти исполнила свои хиты «Феникс» и «Верю в тебя». Певица также никому не отказала в совместных фото и автографах.

Что сказал Охлобыстин о поездках участников «голой» вечеринки в Донбасс

Актер Иван Охлобыстин раскритиковал поездки в Донбасс участников «голой» вечеринки, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Свое мнение артист высказал в ходе Всемирного фестиваля молодежи, проходящего на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта.

«Донбасс реально — это не „прачечная“ и не место, куда нужно посылать в наказание», — отметил он.

Как добавил Охлобыстин, к подобным визитам нужно относиться рационально и брать от известных персон все, что они привозят.

Ранее Донбасс с гуманитарной миссией посетили Киркоров и заслуженный артист России Дима Билан. Также сообщалось, что в ДНР может приехать Ивлеева, однако пока этого не произошло.

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