Последние новости шоу-бизнеса 27 февраля: что с Ивлеевой, Киркоровым, Асти

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Фильм «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой сняли с проката, Филипп Киркоров «сделал выводы», тур Анны Асти под угрозой срыва, Павел Деревянко ответил Никите Кологривому. Каковы последние новости шоу-бизнеса 27 февраля?

Почему фильм с Ивлеевой сняли с проката

Фильм «Мальвина» с блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой не выйдет в прокат в запланированную дату. Об этом сообщает Telegram-канал «Кинопоиск. Индустрия» со ссылкой на компанию-прокатчика «Атмосфера кино».

Лента режиссера Дарьи Чаруши должна была выйти в кинотеатрах 28 марта, однако теперь у нее нет даже примерной даты премьеры. По данным ТАСС, картина все еще находится в постпроизводстве. Неизвестно, связан ли перенос премьеры со скандалом вокруг «голой» вечеринки, организованной Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор».

В картине также снимались Марина Васильева, Никита Ефремов и Сауле Юсупова. Сюжет рассказывает о переживающей трудный жизненный период девушке Василисе (Васильева), на помощь которой приходит воображаемая подруга из детства Мальвина (Ивлеева). Благодаря «старой новой» знакомой Василиса вспоминает, что никогда нельзя забывать о своей мечте.

Почему Киркоров сменил имидж

Профайлер Денис Давыдов в беседе с NEWS.ru заявил, что новый образ Киркорова психологически продуман. По его словам, для артиста важна внешняя оценка его усилий, что совпадает с любовью к переменам и экспериментам.

«Крой, стиль и цвет одежды всегда воздействуют на неосознанном уровне на окружающих. Плюс Киркоров человек, для которого важно привлекать внимание, важна внешняя оценка его усилий, и все это совпадает с любовью к переменам и экспериментам. Данный образ, психологически продуманный, подтверждает контекст высказываний „время размышлять и делать выводы“», — отметил эксперт.

Давыдов выделил три основных повода для перемен во внешнем виде Киркорова. Так, с помощью одежды артист пытается добавить в образ спокойствия, защищенности и эмоций. Также певец намерен транслировать внутреннее состояние зрителю и создавать заранее придуманный имидж для ТВ, концерта, шоу или интервью, добавил профайлер.

Фото: Пресс-служба НТВ Филипп Киркоров

Почему тур Анны Асти может сорваться

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что тур певицы Анны Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) оказался под угрозой срыва из-за продолжающейся шумихи вокруг участников тусовки Ивлеевой. По его мнению, история с «отменой» артистов подогревается искусственно.

«История с „голой“ вечеринкой Ивлеевой многих уже раздражает, однако концерты и выступления звезд продолжают отменять. Я полагаю, что ситуация с Анной Асти может служить для подогрева аудитории. Также на ней могут наживаться конкуренты певицы. Сейчас подобные ситуации кажутся уже нездоровыми», — указал он.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник сообщил, что концерты Асти отменяют по всей России. Выступления певицы сорвались уже в пяти городах — Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. В сообщении уточняется, что поклонники артистки начали сдавать билеты даже там, где об отмене концертов организаторы не заявляли.

Как Деревянко ответил Кологривому

Актер Павел Деревянко считает, что критические высказывания звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого в адрес коллег связаны с молодостью. По мнению артиста, Кологривый категоричен в суждениях.

«Успех сериала — это, безусловно, заслуга режиссера, я восхищаюсь тем, как Жора Крыжовников его сделал. Что касается Никиты Кологривого, да, он категоричен в суждениях, но, опять же, по молодости, хотя сам я таким не был», — сказал Деревянко.

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