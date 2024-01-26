Последние новости шоу-бизнеса 26 января: Лолита, SHAMAN и Кудрявцева

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Певица Лолита Милявская заявила, что больше не интересуется шоу-бизнесом. SHAMAN (Ярослав Дронов) снова назвали проектом. Какие еще появились новости о шоу-бизнесе на 26 января?

Уйдет ли Лолита со сцены

25 января стало известно, что 10 подмосковных концертов певицы отменены. Сама исполнительница уточнила, что мероприятия должны были состояться в рамках юбилейного тура в феврале. Как подсчитал MK.RU, за каждый концерт Лолита получала несколько миллионов рублей.

Позднее Милявская заявила, что больше не интересуется шоу-бизнесом, о чем сообщило РИА Новости. Она добавила, что не знает, состоятся ли ее концерты, запланированные в рамках юбилейного тура.

Почему SHAMAN называют проектом

Композитор, музыкант и бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский заявил, что Дронов для него — просто проект. Он не воспринимает молодого артиста как личность и испытывает к нему неоднозначные чувства.

«Я не воспринимаю, во-первых, его как личность, это просто проект для меня. Но неважно. Если я с человеком оказываюсь на одной сцене, то кодекс профессиональной этики обязывает — я его поприветствую и буду поддерживать. Единственным человеком, который протянул ему руку, был Гриша Лепс. Подошел, похлопал по плечу по-товарищески», — отметил Кобылянский в интервью NEWS.ru.

По мнению продюсера, для некоторых российских селебрити любой новичок, который пытается достигнуть их уровня, — это «целая трагедия». Кобылянский добавил, что не знает, зависть это или нет.

«Все состоявшиеся люди, обеспечены, чего завидовать?» — резюмировал он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Правда ли, что Лазарев все еще любит Кудрявцеву

Российский певец Сергей Лазарев публично признался в любви ушедшей от мужа ведущей Лере Кудрявцевой. Он прокомментировал опубликованное телезвездой видео, на котором она предстает с наложенным на лицо смешным фильтром. Певец отметил, что Кудрявцева выглядит отлично.

«Лерусь, ну наконец-то без фильтра. Ты же знаешь, что я тебя люблю», — написал Лазарев под видео.

Близкая подруга семьи недавно раскрыла в разговоре с KP.RU, почему ведущая ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. По ее словам, причиной расставания стал потоп, устроенный супругом во время употребления алкоголя. Авария произошла в то время, когда Кудрявцева с дочерью находились на отдыхе в Дубае. Сама телеведущая назвала эту информацию враньем.

«Вранье. <...> А потом мне говорят: „Ну как же некрасиво ругаться“. А да? А писать ложь и клевету? <...> Я ругаюсь в двух случаях: когда это придает окрас какому-то рассказу, когда выводят. И вообще, кто не ругается, знайте — Вы мне подозрительны. Дома и на работе — это запрет», — подчеркнула Кудрявцева.

До этого певица Анна Калашникова предположила, что причиной проблем с алкоголем Макарова стало окончание спортивной карьеры, из-за чего пострадала самооценка мужчины. По ее словам, это могло привести к проблемам в отношениях Кудрявцевой и Макарова.

С кем встречается Дава

Поклонники 30-летнего блогера Давы (Давида Манукяна) вычислили, что за девушка покорила его сердце. В комментариях в социальных сетях артиста предположили, что тот встречается с 31-летней певицей Мари Краймбрери (Мариной Жадан).

По мнению подписчиков, в последнее время пара делилась похожими снимками и видео с острова Маврикий. Комментаторы также отметили, что звезды начали одновременно писать в своих соцсетях о любви. Зрительница Марина Орлова сообщила, что «вычислила» Мари по маникюру на фото.

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