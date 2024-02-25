Последние новости шоу-бизнеса 25 февраля: что с SHAMAN, Успенской, Кокой

Фото: иллюстрация/NEWS.ru

Цена билетов на концерт SHAMAN в Омске достигла 100 тысяч рублей, Любовь Успенская раскритиковала Аллу Пугачеву, в Сети появился райдер Клавы Коки. Какие последние новости шоу-бизнеса 25 февраля?

Какие последние новости о SHAMAN

Во вторник, 27 февраля, на «G-Drive Арене» в Омске состоится концерт певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Артист выступит с программой «Я русский».

Согласно данным сервиса «Яндекс Афиша», билетов на концерт осталось совсем немного. Уже нет свободных мест на нижнем ярусе, а самые дешевые места наверху — от 2200 рублей.

Также остаются в продаже самые дорогие ложи — О3 на 8 персон и К24 на 10 персон. За них нужно отдать 80 и 100 тысяч рублей соответственно. Владельцы таких билетов смогут попасть на стадион через VIP-вход.

Ранее шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru заявил, что SHAMAN подкупает своей яркостью, однако ему стоило бы переключиться с поп-музыки. Экс-участник группы «Ленинград» считает, что артист должен сосредоточиться на патриотической теме.

«К нему есть претензии — он пытается попсовые песни петь какие-то... Я бы хотел от SHAMAN слышать патриотическую лирику, а не когда он стоит в окружении красивых девушек, изображая Киркорова на минималках. А патриотическая лирика, любовь к Родине — это неисчерпаемый источник вдохновения», — считает Барецкий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Что Успенская сказала о Пугачевой

Певица Любовь Успенская в разговоре с MK.RU заявила, что артистка Алла Пугачева «испоганила» ее песню «Россия». По словам исполнительницы, Примадонна извинялась перед ней за то, что использовала чужую композицию.

«Она ее испоганила, а не спела! Позорно. Алле дали эту песню, даже не сказали, что это песня моя. Что я уже записала ее в свой альбом, что в создании этой песни мои идеи были. В них весь смысл песни был. Это не просто песня о России, в ней я рассказываю о своем пути: „Уж сколько дорог мною пройдено в нелегкой разлуке с тобой“. Какого черта Пугачева про дороги поет? Какое она отношение имеет к этому? Она мне потом признавалась, что она была пьяная, что она вообще не знала, что это моя песня, извинялась. Мелодию перепутала, слова перепутала. „Вообще я никогда не лезу в такие темы“, — говорила мне [Пугачева]. Когда она спела „Россию“, я вычеркнула ее из своего списка», — заявила Успенская.

24 февраля Успенской исполнилось 70 лет. В честь дня рождения артистка выступила в одном из концертных залов Москвы, где исполнила песню «Россия». По ее словам, впервые она спела эту композицию в 1991 году в США, где проживала в тот момент.

«Мои песни доходят до человека и влияют на его внутренний мир, на душевное состояние. Это же и есть успех! Я к этому стремлюсь всегда, тщательно отбирая их для своего репертуара. За песню „Россия“, которую я исполнила в дуэте с Леной Север на „Золотом граммофоне“, я получила премию „Легенда русской музыки“. Россия, я верю в твои силы. Впервые я спела ее в 1991 году, записала ее, когда жила в Америке», — рассказала артистка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Любовь Успенская

Какие последние новости о Клаве Коке

Кром того, стал известен райдер певицы Клавы Коки, в котором одним из обязательных требований является водитель-мужчина. По данным источника, исполнительница согласна ездить лишь с шофером мужского пола, стаж которого — более шести лет за рулем.

Кока требует, чтобы ее встречали с охраной и на машине класса не ниже Mercedes S на VIP-входе в аэропорту, а после отвозили в номер люкс. При этом членов команды певица разрешает размещать в стандартных номерах. В публикации уточняется, что организаторы мероприятий должны платить за питание сотрудников знаменитости и не менее чем 45 тысяч рублей в день.

Температура в гримерке не должна подниматься выше +22 градусов в любое время года. Канал уточнил, что певица также требует хамон, бастурму, лосось и пять молочных ломтиков Kinder. При этом, отмечается в публикации, в регионах певица берет за свои выступления большую стоимость, а для Москвы ценник фиксированный — 5 млн рублей.

Читайте также:

Составлен список уехавших звезд, которые продолжают зарабатывать в России

Филипп Киркоров: последние новости 25 февраля, санкции, дуэт с Басковым

Жена за решеткой, возвращение в Россию, Басков: как живет певец Кузьмин