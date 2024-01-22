Последние новости шоу-бизнеса 22 января: клип SHAMAN штурмует YouTube

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Фильм с Анастасией Ивлеевой, налог от Маргариты Симоньян, операция Анны Асти, клип SHAMAN. Какие последние новости шоу-бизнеса 22 января?

Какое место занимает клип SHAMAN в мировом чарте YouTube

Клип певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на песню «Живой» вошел в мировой чарт YouTube через несколько дней после релиза на видеохостинге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале исполнителя.

Как уточняется, сейчас клип занимает 35-е место в топ-100 самых популярных музыкальных видео. Песня уже набрала более 2 млн просмотров, 117 тыс. лайков, 37 тыс. комментариев и с первого дня возглавляет российские тренды YouTube.

«Привет, Россия! Клип „Живой“, вызвавший такой резонанс в Сети, вошел в мировой чарт YouTube. Благодаря вашей поддержке клип сходу занял 35-ю строчку в топ-100 самых популярных музыкальных видео планеты», — отмечается в публикации Telegram-канала SHAMAN.

Ранее в Сети начала распространяться конспирологическая теория о том, что клип «Живой» отсылает к осужденному оппозиционеру Алексея Навальному. Сам SHAMAN опроверг эти домыслы и пояснил, что композиция и видеоряд к ней посвящены тем, кто «страдал и страдает за правду».

«Песня и клип „Живой“ вышли в Крещенский сочельник и посвящены всем, кто страдал и страдает за правду: героям тысячелетней русской истории и всей нашей стране, которая в это непростое для всех время неотступно идет к победе», — сказал Дронов в интервью изданию «Подъем».

Певец также процитировал президента России Владимира Путина и отметил «безграничную фантазию» тех, кто придумывает подобные слухи.

«Фантазия людей безгранична. Каждый видит то, что хочет видеть. Как говорил президент: „Болтовня, которую нечего обсуждать. Просто чушь! Все выковыряли из носа и размазали по своим телеграм-каналам“», — констатировал SHAMAN.

Как Симоньян хочет помочь ВС РФ за счет звезд шоу-бизнеса

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь, чтобы богатые люди помогли фронту и бойцам в зоне спецоперации. Вечеринка в столичном клубе «Мутабор», организованная блогером Анастасией Ивлеевой 20 декабря, возмутила россиян демонстративным «шикованием на фоне войны», пояснила она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Предлагаю, прошу не для таких людей, а вообще для людей, у которых есть возможность вести такой образ жизни, для богатых людей ввести налог на роскошь. <...> Я предлагаю ввести стопроцентный налог на роскошь», — подчеркнула Симоньян.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Симоньян

Почему Асти покинула Россию

Певица Анна Асти уехала из России в страну с теплым климатом для реабилитации после перенесенной операции на ступне, сообщает StarHit со ссылкой на источник из близкого окружения певицы. По данным издания, операцию провели в начале месяца, как и планировалось, и она прошла успешно.

Уточняется, что у певицы диагностирована редкая болезнь — синдром Келлера. По данным StarHit, из-за судорог в ноге девушка не могла нормально передвигаться. Осенью в одном из интервью она продемонстрировала разрушенный сустав, на месте которого появилось новообразование.

Отъезд Асти из России никак не связан с ее «отменой» после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой. Вскоре артистка намерена вернуться в Россию и продолжить работу, утверждает StarHit.

Выйдет фильм с Ивлеевой «Мальвина»

В российских кинотеатрах должна состояться премьера фильма «Мальвина», в котором главную роль сыграла Ивлеева. Telegram-канал «Светские хроники» сообщал, что картина может не появиться в прокате. По информации источников, причиной этого стала скандальная «голая» вечеринка.

«По словам источников, реклама к фильму уже должна была стартовать, так как премьера картины планировалась в марте», — писал Telegram-канал.

«Мальвина» — фантастическая комедия-сказка. Лента расскажет историю двух подруг, одна из которых настоящая, а другая — вымышленная. 30-летняя Вася считает, что ее жизнь катится под откос, а сил выбраться из этого состояния она в себе не находит. На помощь девушке приходит Мальвина, с которой ее связывает давняя дружба.

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