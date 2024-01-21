Последние новости шоу-бизнеса 21 января: что с Меладзе, Собчак и Волочковой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Певец Валерий Меладзе отменил концерты из-за скоропостижной кончины отца, журналистка Ксения Собчак пожаловалась на упадок духа. Какие еще новости шоу-бизнеса известны на 21 января, как балерина Анастасия Волочкова отметила день рождения, зачем музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) захотел в Россию?

Что случилось у Меладзе

Артист перенес концерты в Казахстане и Узбекистане в связи с утратой «близкого ему человека». Telegram-канал SHOT сообщил, что отец певца Шота Меладзе скончался в возрасте 90 лет. Он умер в больнице, куда его госпитализировали с осложнениями от коронавируса.

О госпитализации отца певца стало известно в начале января 2024 года. Собчак сообщила, что артист немедленно вернулся с гастролей и все время находился с отцом. Меладзе-старший был госпитализирован в одну из клиник Подмосковья.

Правда ли, что у Собчак депрессия

Журналистка написала, что находится в подавленном состоянии. По ее словам, она начала испытывать упадническое настроение и плохо спит по ночам. Светская львица страдает от ощущения «рассыпавшейся жизни», которой «больше нет», потому что все друзья живут далеко, а глобальные цели куда-то делись.

«Новый день, работа, пытаешься найти себя в маленьких важных делах, в помощи другим, главное не думать о том, что жизни, которую очень любил, просто нигде больше нет. Друзья почти все разбросаны по миру, и всех вроде видишь, навещаешь. Но это рассыпавшаяся жизнь, а не цельная мозаика с центром в Москве», — поделилась журналистка.

Как Волочкова отметила день рождения

Балерина отметила 48-летие в одном из столичных караоке-клубов. На мероприятие было приглашено около 50 гостей, примерно столько же — представителей прессы.

«Мои праздники начинаются тогда, когда все уходят и остаются только несколько человек. Хочу, чтобы этот вечер был в формате домашнего, как будто вы все у меня дома», — обратилась танцовщица к гостям.

Волочкова также пообщалась с журналистами и рассказала, что больше не хочет общаться с актером Никитой Джигурдой и его семьей. По ее словам, ей противен «пошлый хайп» артиста, в котором она никогда не нуждалась.

Сам Джигурда не присутствовал на праздновании, однако обратился к танцовщице в соцсетях. Артист признался танцовщице в отеческой любви и назвал богиней.

«Давайте поздравим богиню Волочкову с днем рождения! Несмотря на то что я больше не смогу быть другом богини Волочковой, я по-прежнему по-отечески люблю эту своенравную, сильную, красивую и талантливую актрису», — написал Джигурда.

Зачем Макаревичу возвращаться в Москву

Рок-музыкант признался, что испытывает острое чувство ностальгии по России, и перечислил свои любимые места в Москве. В интервью Георгию Колдуну рок-музыкант назвал столицу России красивым городом, упомянув Неглинку и Кузнецкий мост., а также район Замоскворечье.

Лидер группы «Машина времени» высоко отозвался о музыке, которая была в СССР и России, и вспомнил таких исполнителей, как Эдита Пьеха, Александр Кабанов, Бахыт Кенжеев, а также ансамбли «Орэра» и «Аккорд».

Кто обидел Гагарину на шоу «Голос»

Российская певица Полина Гагарина обиделась на участников шоу «Голос» и покинула съемочную площадку в первом же выпуске программы. Звезда заявила, что участники «травмировали и использовали» ее.

«Меня травмировали тогда и использовали. В 11-м сезоне выходила к девчонкам и с удовольствием пела с ними, они меня целовали, говорили спасибо, но шли к Владимиру [Преснякову]. Ладно бы дважды, но это раз пять случалось! Поэтому спою при условии, если вы пойдете ко мне», — сказала Гагарина.

Певица оказалась расстроена после выступления одной из конкурсанток. 29-летняя вокалистка Анастасия Паньшина исполнила на сцене хит Гагариной «Спектакль окончен», благодаря чему к ней повернулись и Пресняков, и певица. Участница поблагодарила звезду за поддержку, но в качестве наставника выбрала музыканта.

Читайте также:

Гнилое зерно РФ в Африке, интим Волочковой и Джигурды: что будет дальше

Месяц после «голой» вечеринки: кого отменили, как изменился шоу-бизнес

«Меня травмировали и использовали»: кто обидел Гагарину на шоу «Голос»