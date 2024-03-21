Последние новости шоу-бизнеса 21 марта: что с Кологривым, Семенович, МакSим

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Актер Никита Кологривый получил семь суток ареста после дебоша в ресторане Новосибирска, у певицы Анны Семенович были проблемы со здоровьем из-за груди, а исполнительница МакSим заявила о прекращении гастролей. Какие последние новости шоу-бизнеса 21 марта?

Что известно об аресте Кологривого

Звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» арестовали на семь суток за дебош в ресторане Tangiers Lounge в Новосибирске. Соответствующий приговор вынес Центральный городской суд. Поведение Колоогривого было квалифицировано как мелкое хулиганство.

Во время заседания актер, который укусил сотрудницу заведения, сообщил, что уже принес извинения пострадавшей, а также предложил ей укусить его в ответ. В прокуратуре заявили, что артист был пьян, и требовали для него 15 суток административного ареста.

Перед заседанием суда Кологривый заявил, что раскаивается и сожалеет об устроенном дебоше. Он также извинился за свое поведение. Актер отметил, что является порядочным человеком, который способен ошибиться и честно ответить за свои поступки. На суде артист также попросил его помиловать. В ответ судья указал, что это может сделать только президент страны.

После вынесения приговора Кологривый сообщил, что не будет обжаловать арест, так как не является «ябедником». Также он рассказал, чем займется во время отбывания наказания.

«Расстроен... Но дочка должна знать, что ее отец ответственный за свои поступки. Это тоже важно. Поэтому пойду сидеть на киче, писать стихи», — сказал артист, добавив, что с ним все в порядке, ведь он «тертый калач», такое наказание вряд ли собьет его с пути.

Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области Никита Кологривый

Как Собчак отреагировала на дебош Кологривого

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала инцидент с Кологривым в одном из ресторанов Новосибирска. Она обратила внимание, что дебош случился вскоре после участия актера в фестивале «Семейные традиции». Телеведущая предположила, что Кологривый был намерен «расслабиться» после него.

«Новость про дебош Кологривого заиграла по-новому, когда выяснилось, что он приехал туда с фестиваля „Семейные традиции“! А-а-а! История в духе „как же меня все это достало“», — написала она в своем Telegram-канале.

Что со здоровьем Семенович

Участница группы «Блестящие» Надежда Ручка в документальном фильме на телеканале МУЗ-ТВ рассказала о трудностях, с которыми сталкивалась певица Анна Семенович из-за большого размера груди. По ее словам, у девушки несколько раз случались приступы боли во время активных гастролей.

«У нее был спазм в спине из-за тяжести, создаваемой большим бюстом. Она покупала специальные бюстгальтеры», — рассказала Ручка.

Она добавила, что слухи о постоянном росте груди Семенович были правдой. Солистки по-дружески иронизировали над этим фактом, задавая друг другу риторический вопрос, какой сейчас у нее размер. Ручка подчеркнула, что эти шутки были добрыми и не обижали Семенович.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анна Семенович

Почему МакSим прекращает гастроли

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) заявила, что планирует прекратить гастрольную деятельность. Исполнительница, тяжело перенесшая коронавирус в 2021 году и долгое время находившаяся в коме, объяснила, что ездить в долгосрочные туры ей не позволяет здоровье.

«Так болеть, как отболела я, не пожелаешь никому», — призналась певица.

По словам МакSим, в выздоровлении ей очень помог собственный потенциал. Артистка отметила, что в ближайшее время откажется от гастролей, однако, возможно, будет периодически выступать в отдельных городах. Кроме того, МакSим подчеркнула, что намерена беречь здоровье ради себя, близких и дочерей, которым «очень нужна мама».

«Несмотря на новую волну популярности, сколько бы это ни было денег, сколько бы это ни стоило, я пока чувствую, что имею право поддаться этому чувству и не врать самой себе», — подчеркнула она.

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