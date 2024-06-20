Последние новости шоу-бизнеса 20 июня: смерть Зайцева, Ротару «поможет» СВО

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

София Ротару, Егор Зайцев

Из жизни ушел сын модельера Вячеслава Зайцева, актрису Чулпан Хаматову уволили из театра в Латвии, а певица София Ротару может «помочь» бойцам спецоперации. Какие последние новости шоу-бизнеса 20 июня?

Что известно о смерти сына Зайцева

Об уходе из жизни Егора Зайцева стало известно поздним вечером 19 июня. Как сообщал Telegram-канал SHOT со ссылкой на близкого друга и партнера Вячеслава Зайцева Вадима Хусаинова, сын кутюрье скончался в день рождения Дома моды своего отца. По данным источника, у Зайцева — младшего было онкологическое заболевание. Сыну модельера было 64 года. Life.ru со ссылкой на SHOT сообщал, что у Вячеслава было онкологическое заболевание, он скончался в городской клинической больнице № 52

Источник уточняет, что у Егора Зайцева обнаружили рак в толстом кишечнике и образования в легких. Кроме того, ранее он перенес коронавирус.

«Егор окончил Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина. А затем работал руководителем модельного агентства Zaitsev's model management. У него была линия одежды YeZ. Также он был избран членом-корреспондентом Российской академии художеств от Отделения дизайна. Любил мотоциклы и состоял в клубе „Ночные волки“», — добавляет Telegram-канал.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Егор Зайцев

Как Ротару может «помочь» СВО

Пятиэтажную виллу певицы Софии Ротару в Крыму стоимостью 2 млрд рублей предлагают переделать под госпиталь и санаторий для участников специальной военной операции. С просьбой выйти в суд с иском об изъятии Villa Sofia в Генпрокуратуру РФ обратились активисты движения «Ветераны России». Сообщается, что Ротару приобрела особняк в 1996 году, хотя уже тогда он был включен в реестр национального культурного наследия.

По данным источника, вилла обошлась певице всего в $500. После бывшая «больница Роффе», построенная в XIX веке, была превращена в лакшери-отель Villa Sofia. Теперь представители «Ветеранов России» заявляют, что Ротару могла завладеть зданием с нарушением закона. Ее также обвиняют в финансовой поддержке ВСУ, добавляют СМИ.

Бывший концертный директор Ротару Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru назвал неподтвержденной информацию, что виллу артистки в Крыму могут изъять для нужд спецоперации. По его словам, аналогичные данные появлялись в отношении особняка шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певицы Аллы Пугачевой, однако «воз и ныне там».

«Насколько знаю, Ротару купила особняк законно, он был в свободной продаже. По сути, она на эту виллу заработала, сколько она пахала, ездили по гастролям… В общем, никто ничего не отбирает», — отметил Лавров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отел Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отел Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского

Что известно об увольнении Хаматовой из театра в Латвии

Уехавшую из России в Латвию актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра. Спектакли с ее участием отменили, сообщает издание Delfi.

Источник Delfi, близкий к художественному руководителю театра Алвису Херманису, рассказал, что этот режиссер недоволен работой с артисткой. По его словам, Хаматова не смогла влиться в труппу и найти своего зрителя, а также приносит театру репутационный ущерб.

Новый Рижский театр пока официально не заявлял об увольнении актрисы. На сайте лишь указано, что формат работы учреждения с артисткой может поменяться. Однако источник заявил, что вопрос уже решен, а Хаматова покинет труппу.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что на Западе больше не дадут работать артистам, уехавшим из России и критиковавшим СВО. По его словам, такие знаменитости выполнили свою функцию, убедив жителей Европы в тяжелой ситуации в РФ.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Чулпан Хаматова

«С помощью наших артистов нужно было убедить жителей Европы, что в России тяжелая ситуация и они выполнили эту функцию. Ими воспользовались, и теперь они не нужны. Ситуация с Чулпан Хаматовой тому пример. Теперь актеров и певцов выживут из Европы. У них за границей больше не будет никакой работы», — пояснил Рудченко.

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