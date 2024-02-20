Последние новости шоу-бизнеса 20 февраля: что с SHAMAN, Нагиевым, Асти

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

SHAMAN исполнит партию в опере, Сергей Рост рассказал о конфликте с Дмитрием Нагиевым, на Анну Асти подали в суд. Каковы последние новости шоу-бизнеса 20 февраля?

Каковы последние новости о SHAMAN

22 и 23 февраля в Москве пройдут юбилейные концерты группы «Любэ», приуроченные к 35-летию музыкального коллектива. В преддверии выступлений в МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, на которой на вопросы СМИ ответили создатели культовой группы: народный артист России Николай Расторгуев, худрук Игорь Матвиенко, поэты Александр Шаганов и Михаил Андреев.

В ходе мероприятия артисты, в частности, поделились планами работы над оперой «Князь Владимир». Как сообщил Расторгуев, одну из главных партий в грядущем представлении исполнит певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

«А его (князя Владимира. — NEWS.ru) ближайшего сподвижника Федора исполнит ваш покорный слуга. Работа уже ведется», — заявил лидер «Любэ».

Матвиенко отметил, что SHAMAN вывел тему патриотизма в топы, и это явление, подобного которому на российской сцене сейчас нет.

«Это действительно явление. Он вынес современную патриотику — не патриотику „Любэ“, а патриотику на новом витке — прямо в топы. То есть вот такой блондин, который поет: „Россия“. И это убедительно. <...> Я понимаю, что он один. Больше рядом я никого не вижу. <...> То есть больших откровений пока нет, мы их ждем», — передает слова продюсера корреспондент NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Что сказал Рост о конфликте с Нагиевым

Сергей Рост и Дмитрий Нагиев подарили российскому зрителю проекты «Осторожно, модерн!» и «Осторожно, модерн! — 2», которые имели большую популярность в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Однако потом между артистами произошел разлад, после чего совместная работа прекратилась.

В интервью изданию WomanHit Рост признался, что с Нагиевым они так и не объяснились по поводу произошедшего конфликта. По его словам, у каждого осталась своя правда.

«Вы знаете, это вопрос сложный. Мы не объяснились. Вот что плохо. Нам так и не удалось объясниться, расставить все точки над „i“. Я так понял, что у каждого осталась своя правда. Я-то считаю, что я прав, я обижен. Он, видимо, — что он прав. Но, думаю, если мы сейчас пересечемся в каком-нибудь проекте, это не будет проблемой», — отметил Рост.

При этом актеры могли поработать вместе на съемках нового фильма, однако Рост так и не принял в них участие из-за болезни.

«Мы чуть было не пересеклись в новом фильме, съемки которого недавно завершились. Я там даже принимал участие в написании сценария. Я узнал, что на главную роль приглашен Дмитрий, а на роль его друга приглашен я. Я и волновался, и радовался, думал, что вот, смотри, как судьба нас все-таки свела. Но я попал в больницу с очень серьезными последствиями и пролежал там три месяца, на съемки не попал. Так что не получилось. Но, может, в другой раз», — рассказал артист.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дмитрий Нагиев

Кто подал в суд на Анну Асти

Telegram-канал «Светский хроник» сообщает, что на певицу Анну Асти (Анну Дзюбу) подали в суд с требованием выплатить 612 тыс. рублей. Отмечается, что истцом выступает ООО «Неформат», а суть претензий может заключаться в авторских правах, однако точной информации по этому поводу источник не предоставляет.

«Ответчиком по делу выступает музыкальный лейбл „Феникс“, половиной которого владеет Анна Дзюба (настоящее имя Асти). А истцом — компания „Неформат“, тоже ребята из шоубиза. Им, например, принадлежат права на клипы „Тату“ „Я сошла с ума“ и „Нас не догонят“», — пишет Telegram-канал.

Ресурс напомнил, что в 2020 году компания «Неформат» судилась с Первым каналом из-за показа клипов без соответствующего разрешения в ток-шоу «Пусть говорят».

Также «Светский хроник» добавляет, что Анна Асти сейчас может находиться не в России. Ранее она покинула страну, чтобы пройти курс реабилитации после перенесенной операции в стране с подходящим климатом.

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