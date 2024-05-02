Последние новости шоу-бизнеса 2 мая: Пугачева, Галкин, Киркоров, Ефремов

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Алла Пугачева продолжает смотреть российское ТВ, Филипп Киркоров удивил гостей на своем дне рождения, Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) удостоился новой порции критики, а Михаил Ефремов страдает от недуга. Каковы последние новости шоу-бизнеса 2 мая?

Какие российские шоу продолжает смотреть Пугачева

Народная артистка СССР и на Кипре, и в Израиле продолжала следить за 12-м сезоном российского музыкального шоу «Голос», сообщает портал teleprogramma.pro. Как уточняется, фаворитом Пугачевой стал Георгий Русских из Твери, который по итогам программы занял второе место.

Наставником Русских был бывший зять Примадонны Владимир Пресняков. Пугачева указала, что именно участник из Твери мог стать победителем «Голоса», опубликовав фотографию исполнителя в своих социальных сетях.

«Браво!» — написала певица.

В финале Русских исполнил вместе с Пресняковым песню «Аэропорты», композицию «Моя любовь» Владимира Кузьмина и хит Виктора Цоя «Группа крови».

Фото: Пресс-служба Первого канала Георгий Русских

«Жора! Горжусь тобой! Ты настоящий артист. Талантливый, яркий, харизматичный и очень крутой. И ты это показал всем», — написал Пресняков в своих соцсетях, согласившись с оценкой Пугачевой.

Победителем 12-го сезона «Голоса» стал Богдан Шувалов, наставником которого была Полина Гагарина.

Как Киркоров отметил день рождения

Народному артисту России 30 апреля исполнилось 57 лет. Как сообщает KP.RU, день рождения Киркоров отметил в компании хирурга Тимура Хайдарова, телеведущей Ольги Бузовой, рэпера Давы (настоящее имя — Давид Манукян), народного артиста РФ Александра Буйнова, певицы Люси Чеботиной и других.

На праздник поп-король надел серебряный костюм и удивил присутствующих необычным тостом. Он напомнил, что 30 апреля исполнилось 30 лет со дня смерти его матери Виктории.

«Когда этот день выпадает на тот день, когда ты родился, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, ни на какие жизненные проблемы, трудности, но день рождения никто не отменял», — сказал Киркоров.

Помимо этого, гости удивились торту именинника. Он был в форме золотого дракона с короной.

Также на дне рождения Киркорова была продюсер Яна Рудковская. В своем Telegram-канале она рассказала поклонникам, как прошло торжество. В кругу друзей отпускали шутки про «не ту дверь», вспоминали прожитые годы и 20 лет дружбы, написала супруга фигуриста Евгения Плющенко.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кто раскритиковал Галкина

Звезда фильма «9 рота» Сослан Фидаров высказался о Максиме Галкине и других артистах, критикующих Россию. В интервью YouTube-каналу «Откровенно с Татаркой» актер назвал их «героями в социальных сетях».

Фидаров отметил, что лично не знаком с Галкиным, но о личности шоумена он осведомлен.

«Я знал, что это маленький мальчик у Пугачевой. Я абсолютно уверен, что не только Галкин бросается словами, а все они поголовно. Когда им будут задавать вопросы, ни один из них даже „мяу“ не скажет», — заявил артист.

Какой недуг у Ефремова

Подруга осужденного актера Михаила Ефремова Татьяна Беркович рассказала, что артист страдает от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Как уточняется, у артиста выпали зубы. Беркович также заявила, что считает Ефремова хорошим и совестливым человеком. Сам осужденный актер пока никак не прокомментировал данную информацию.

«Он сидит уже три с половиной года, он умирает, у него здоровья не осталось, у него тяжелейшее заболевание ХОБЛ, это заболевание легких. Он безумно аллергичный, выпали зубы, и я считаю, что, конечно, он достаточно заплатил цену за то, что он сделал. Три с половиной года — это большой срок, тем более он сидит в Белгороде», — пояснила Беркович.

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