Последние новости шоу-бизнеса 2 марта: что с Лободой, Киркоровым, Галкиным

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Певица Светлана Лобода не прижилась на Украине, Филипп Киркоров не поедет на Ямал, Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) высмеял российских артистов. Каковы последние новости шоу-бизнеса 2 марта?

Почему Лобода не прижилась на Украине

По словам концертного продюсера Сергея Лаврова, Лобода не прижилась на Украине, потому что у нее нет хитов на украинском языке. Он отметил, что певица оказалась в незавидном положении.

«Сейчас травят всех за русский язык. Именно поэтому и Лобода, кстати говоря, не прижилась на Украине. Хитов на украинском у нее нет. Если есть какие-то песни, то на ломаном языке. <...> Она сейчас вообще в незавидном положении. У Лободы нет „заказников“, корпоративов, на которых она зарабатывала огромные деньги. Украина ее не заказывает — украинские олигархи пир на весь мир сейчас не устраивают. А для наших звать Лободу даже на корпоратив за границей — самоубийство», — заявил Лавров.

Сейчас Лобода пытается «выживать», раньше ей были доступны лучшие концертные площадки Москвы, а теперь лишь «сараи», считает продюсер.

Фото: Alexandr Gusew/ZUMAPRESS/Global Look Press Светлана Лобода

Где сейчас Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров продолжает участвовать в различных музыкальных и развлекательных шоу. На канале ТНТ 10 марта состоится премьера реалити-шоу «Сокровище императора», одним из участников которого стал поп-король.

Помимо этого, на НТВ была показана реклама программы «Звезды» с ведущим Азаматом Мусагалиевым. За звание самой смешной звезды России будут бороться Киркоров, Александр Ревва, Марина Федункив, Алексей Чумаков, Дмитрий Маликов, Джиган, Денис Дорохов, Мигель и другие.

Также 24 февраля Киркоров появился в шоу «Конфетка» ТНТ, спев в дуэте с народным артистом России Николаем Басковым. Кроме того, исполнитель остался в жюри шоу «Маска», премьера пятого сезона состоялась 18 февраля на канале НТВ.

Накануне власти Салехарда опровергли слухи о выступлении Киркорова на Дне оленевода на Ямале. Городские власти заявили, что организаторы не планировали приглашать каких-либо эстрадных исполнителей.

«Отвечаем сразу всем! Про выступление Киркорова на празднике оленеводов в Салехарде! Нет! Не будет! И не рассматривался такой вариант!» — сообщили в администрации города.

Как Галкин высмеял российских артистов

Шоумен Максим Галкин на концерте в США назвал звезд российской эстрады кооперативом «Судорога». Так, юморист пошутил над Российской музыкальной ассоциацией, в которую входят Григорий Лепс, Олег Газманов, Надежда Бабкина и Лариса Долина.

В своей речи Галкин обратил внимание, что в ассоциацию входят артисты старше 70 лет, поэтому и логичнее было бы назвать общество кооперативом «Судорога». При этом артист сказал, что он не относится к эйджистам (не дискредитирует людей по возрасту).

Также на концерте Галкин пошутил над SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Он назвал певца талантливым исполнителем, однако высмеял патриотическое направление его творчества. Юморист пошутил, что вместо песни «Встанем» SHAMAN исполнит «Сядем» на суде в Гааге.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин

Что с Джигурдой

Актер Никита Джигурда устроил погром в одном из букмекерских клубов после выигрышной ставки, передает Telegram-канал MADS. Дебош артиста попал на камеры видеонаблюдения.

Джигурда в какой-то момент вскочил с дивана, начал громко кричать и бегать по залу. После он залез на стол, с которого упал, а также приставал к персоналу и другим посетителям.

Несмотря на это, выигрыш актеру выплатили в полном размере. Информация о том, заинтересовалась ли полиция инцидентом, не поступала.

Читайте также:

Филипп Киркоров: последние новости 2 марта, гонорар, репетиция, Салехард

Последние новости шоубиза 1 марта: что с SHAMAN, Киркоровым, Ивлеевой

Пугачева и Галкин: последние новости 1 марта, возвращение, критика, слухи